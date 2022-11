„Ich hörte einen großen Knall“ – Kalifornier glaubt, dass ein Meteorit sein Haus zerstört hat

Von: Martina Lippl

Meteorit trifft angeblich Holzhaus: Feuerwehrleute löschen das Flammeninferno. © screenshot Twitter/ Cal Fire

Erst ein Knall und dann geht alles plötzlich lichterloh in Flammen auf. Ein Holzhaus in Kalifornien brennt komplett ab. Das Flammeninferno soll ein Meteorit verursacht haben.

Nevada County – Es klingt unglaublich: Ein Meteorit soll direkt in ein Holzhaus in Nevada County (Kalifornien) eingeschlagen sein. Augenzeugen berichten von einem Feuerball am Himmel. Der Rancher und seine Familie haben alles verloren. Von ihrem Haus ist nur noch Schutt und Asche übrig. Auch ein Hund der Familie kam in den Flammen ums Leben.

Der Meteorit soll am Freitagabend (4. November) direkt in das Haus der Familie eingeschlagen sein. „Ich hörte einen großen Knall. Ich fing an, Rauch zu riechen und ging auf meine Veranda, die völlig in Flammen aufging“, erzählte Dustin Procita dem Nachrichtensender KCRA. Procita soll zuvor auf der Couch gesessen sein. Bis die Feuerwehr sein Haus gelöscht habe, war er sich nicht sicher, wie alles passieren konnte. Nachdem er von einem Feuerball am Nachthimmel gehört habe, glaubt er, dass es ein Meteorit war, der sein Haus getroffen hat.

Die Feuerwehr von Penn Valley und die staatliche Behörde Cal Fire untersuchen, was das Feuer in Procitas Haus ausgelöst hat. Das Holzhaus befindet sich in einer ländlichen Gegend, in der viele Viehzüchter seit mehreren Generationen leben. Auch die NASA hat sich in die Untersuchungen eingeschaltet, ist auf der Plattform GoFundme zu lesen. Die Mutter von Dustin hat eine Spendenaktion für ihren Sohn und seine Frau Jeanette gestartet. Die beiden stehen demnach buchstäblich vor dem Nichts. Sie besitzen demnach nur noch die Kleidung, die sie am Leib tragen würden. Zudem hätten die beiden keine Versicherung bei Feuer abgeschlossen.

Laut der NASA erreichte der Meteorschauer der südlichen Tauriden in dieser Woche um den 5. November seinen Höhepunkt. Das kosmische Spektakel, auch „Halloween-Feuerbälle“ genannt, bringt jedes Jahr im September bis November die hellsten Meteore am Nachthimmel hervor.

Bei der Feuerwehr Penn Valley ging am Freitag um 7.26 Uhr die Meldung vom Brand eines Wohngebäudes ein. Etwa zu dieser Zeit berichteten Augenzeugen, einen Meteor in der Gegend beobachtet zu haben. Dann häuften sich die Meldungen, wie der Kapitän der Feuerwehr Josh Miller dem Nachrichtensender berichtete. „Jeder, mit dem ich gesprochen habe, sagte, es sei ein flammender Ball, der vom Himmel fällt und in diesem Bereich landet“, so Miller.

Meteorit trifft Haus? NASA bestätigt Feuerball über Kalifornien

Die NASA bestätigte Berichte von einem Feuerball über Kalifornien am Freitag gegen 19.30 Uhr. Der Feuerball soll aber nicht Teil des Tauriden-Meteorschauers gewesen sein, ist einem Facebookpost der NASA zu lesen. „Das Objekt, das den Feuerball verursachte, bewegte sich mit 32.000 Meilen pro Stunde (ca. 51.499 Kilometer pro Stunde) nach Süden. Und schaffte es nur, 29 Meilen (ca. 47 Kilometer) in der oberen Atmosphäre zurückzulegen, bevor es in einer Höhe von 28 Meilen (ca. 45 Kilometer) über den Hügeln westlich von Callahan fragmentierte.“

Meteorit? Holzhaus in Kalifornien brennt komplett nieder. © Screenshot Twitter/ @CALFIRENEU

„Als Kind habe ich oft Meteoritenschauer gesehen, aber ich habe mich definitiv nicht darauf gefreut, dass sie in meinem Garten landen oder durch mein Dach fliegen“, erzählt Dustin Procita dem TV-Sender KCRA.

Meteorit, Feuerball oder Meteor?

Die Wahrscheinlichkeit von einem Meteoriten getroffen zu werden, ist extrem gering. In Kanada ist eine Frau 2021 in ihrem eigenen Bett fast von einem Meteorit erschlagen worden. Auch in Deutschland sorgte ein mysteriöser Feuerball im Herbst 2021 schon für Diskussionen.

Feuerball ist nicht gleich Feuerball: Astronomen unterscheiden zwischen den Begriffen Feuerball, Meteor, Meteoroid, Meteorit, Komet, Bolid und Asteroiden. Ein Meteor ist das Licht, das von einem Meteoroid oder Asteroid ausgeht, der in die Atmosphäre eindringt. Umgangssprachlich nennen wir dieses Phänomen am Himmel Sternschnuppen. Besonders helle Erscheinungen nennen sich Feuerkugel oder Bolide. Verglüht der Meteoroid nicht vollständig an der Erdatmosphäre und erreicht die Erdoberfläche, wird er Meteorit genannt. (ml)