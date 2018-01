Schrecklicher Fund: Neun zerstückelte Leichen in Kleintransporter 

In einem Kleintransporter sind in Mexiko-Stadt neun zerstückelte Leichen gefunden worden. Die Toten seien Mitglieder eines Drogenkartells gewesen.

Mexiko-Stadt - Im mexikanischen Bundesstaat Veracruz sind neun zerstückelte Leichen in einem Kleintransporter gefunden worden. Die Toten seien Opfer einer Bandenfehde, erklärte am Sonntag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz der Gouverneur von Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Ein weiterer Mann sei in der Umgebung bei der Flucht getötet worden.

Die Toten seien als Mitglieder eines Drogenkartells identifiziert worden, sagte Yunes. Bei den in der regionalen Hauptstadt Xalapa entdeckten Leichen lagen drei von dem Zetas-Kartell unterzeichnete Schreiben mit Drohungen an die Adresse der Sicherheitsbehörden.

Erst vor einer Woche wurden in der ostmexikanischen Stadt fünf abgeschlagene Schädel in einem verlassenen Taxi entdeckt. Auf dem Auto prangte das Kürzel des Kartells „Jalisco Nueva Generación“ (CJNG), das in Veracruz mit „Los Zetas“ um die Vorherrschaft im Drogenhandel kämpft.

