Mexiko-Stadt: Politik

Mexiko-Stadt: Die Hauptstadt von Mexiko

Mexiko-Stadt © IMAGO/Vincent Isore

Mexiko-Stadt ist die bevölkerungsreichste Stadt Lateinamerikas. Etwa 9 Millionen Einwohner leben im geschichtsträchtigen Zentrum der Politik Mexikos.

Mexiko-Stadt – Die Geschichte des Ortes, den man heute Mexiko-Stadt nennt, ist geprägt von vielen Herrschern, vielen Namen und einem rapiden Wachstum. Sie beginnt im 14. Jahrhundert mit der Herrschaft der Azteken und erzählt die Geschichte Lateinamerikas an einem Ort. Mexiko-Stadt ist seit jeher das Zentrum der Politik Mexikos. Die Parks und Plazas der Stadt bieten Raum für Erholung, kulturelle und kulinarische Entdeckungen.

Mexiko-Stadt: Ein Beispiel für rapides Wachstum

Mexiko-Stadt ist die zweitgrößte Stadt Lateinamerikas. Etwa 9 Millionen Einwohner leben in der Stadt und insgesamt etwa 22 Millionen Einwohner in der Metropolregion Mexiko-Stadt. Damit gehört die Region zu den 10 größten Metropolregionen der Welt. Im Einzugsgebiet von Mexiko-Stadt leben damit so viele Menschen wie in Belgien und Griechenland – zusammen. Die Geschichte der Stadtentwicklung ist sehr interessant. In Mexiko-Stadt lebten vor 100 Jahren noch weniger als eine Million Menschen. Durch die Revolution strömten viele arbeitssuchende Mexikaner in die zuvor von Diktator Porfirio Diaz stark ausgebaute Stadt auf der Suche nach Arbeit und der Rückerlangung des verlorenen Wohlstandes. Außerdem wurden in dieser Zeit das Gesundheitssystem und Infrastruktur durch die Politik stark ausgebaut, was den Grundstein für den hohen Zuwachs der Bevölkerung über die kommenden Jahre legen sollte. Das rapide Wachstum führte allerdings auch immer wieder zu Problemen und es bildeten sich zeitweise regelrechte Slums rund um die Stadt, in denen Menschen in selbstgebauten Hütten wohnten.

Mexiko-Stadt: Die Geschichte Lateinamerikas an einem Ort

Im Jahr 1345 wurde die Stadt Tenochtitlan, das spätere Mexiko-Stadt, mitten auf einer Insel im Texcoco See gegründet. Die damaligen Stadterbauer waren aztekische Nomaden, die auf der Insel im See Schutz und Fruchtbarkeit suchten. Die Stadt wuchs ab diesem Zeitpunkt stetig und es wurde nach und nach mehr Land aufgeschüttet, Kanäle angelegt und Zu- und Abflüsse für die Stadt erbaut.

Als im Jahr 1519 die spanischen Konquistadoren vor den Toren der Stadt eintrafen, staunten diese nicht schlecht, als sie eine aztekische Stadt vorfanden, die in Ihren Annehmlichkeiten, Ausbau und Infrastruktur ohne weiteres mit jeder europäischen Hauptstadt mithalten konnte. Schon damals war die Bevölkerung auf 300.000 Einwohner angewachsen. Diese leisteten erbitterten Widerstand gegen die spanischen Truppen des Feldherren Hernán Cortés, die nur mehrere 100 Mann stark waren, jedoch über einen massiven Waffenvorteil verfügten. Außerdem unterstützen die anderen indigenen Stämme Cortés in seinem Vorhaben die Stadt einzunehmen.

Nach 2 Jahren wechselnder Herrschaft über die Stadt gelang es 1521 nach 3-monatiger Belagerung den Spaniern die Stadt endgültig einzunehmen. Die Schäden an der einstigen aztekischen Hochburg müssen massiv gewesen sein und jede verbliebene Erinnerung an die aztekischen Erbauer wurde von den Kolonialherrschern zerstört. Sie waren es auch, die die Stadt in Mexiko-Stadt umbenannten.

Mexiko-Stadt: Geschichte der Neuzeit

Die Spanier nutzen die durch Sie selbst trockengelegte Stadt fortan als Ausgangspunkt für Ihre Expeditionen, denen die Unterwerfung der amerikanischen Ureinwohner nördlich und südlich von Mexiko folgte. 1535 wurde die Stadt zur Hauptstadt des Vizekönigreichs Neuspanien ernannt. Die Spanier sollten insgesamt rund 300 Jahre die Politik in Mexiko-Stadt bestimmen. In dieser Zeit gab es zahlreiche Aufstände und Versuche der indigenen Bevölkerung die spanischen Herrscher zu entthronen, die allerdings allesamt von den Konquistadoren niedergeschlagen wurden. Ihren Höhepunkt fanden die Aufstände 1810 im Unabhängigkeitskrieg, der 1821 mit der erfolgreichen Einnahme von Mexiko-Stadt durch die Rebellen und der Unabhängigkeit von Spanien endete.

Auch danach gab es keine Ruhe in der ehemaligen Aztekenstadt. So wurde die Stadt 1847 im Zuge des Mexikanisch-Amerikanischen Krieges 5 Monate von der US-Armee besetzt. Von 1863 – 1867 herrschten Kaiser Maximilian und die französische Armee im Zuge der französischen Intervention über die Hauptstadt Mexikos. Erst nach der Vertreibung der Invasoren durch den Präsidenten Benito Juárez im Jahr 1866 kehrte, zumindest was Machtansprüche fremder Länder angeht, erst einmal Ruhe in Mexiko-Stadt ein. Es folgte eine massive Industrialisierung und der Ausbau von Infrastruktur und Gesundheitssystem durch Porfirio Diaz.

Mexiko-Stadt: Politik

Das politische System Mexikos ist heute eine präsidiale Bundesrepublik unter dem Präsidenten Andrés Manuel López Obrador und hat ein Parlament, welches aus 500 Mitgliedern besteht, sowie einen Senat mit 128 Abgeordneten. Der heutige Präsident war von 2000 – 2005 Regierungschef von Mexiko-Stadt. In dieser Zeit avancierte er in der Bevölkerung zum beliebtesten Politiker Mexikos da er einige Maßnahmen ergriff, um die wichtigsten sozialen Probleme der Stadt anzugehen.



Die heutige Regierungschefin von Mexiko-Stadt ist Dr. Claudia Sheinbaum Pardo. Die 60-jährige Politikerin und Wissenschaftlerin hat das Amt seit 2018 inne und gehört zur Partei Movimiento Regeneración Nacional. Sie ist erst die zweite Frau in diesem Amt und wurde im Rahmen der landesweiten links-nationalen Koalition Juntos Haremos Historia (Gemeinsam schreiben wir Geschichte) gewählt. Sie hat einen Doktortitel in Energietechnik und Physik und war von 2000 – 2006 bereits Umweltministerin von Mexiko-Stadt im Kabinett vom damaligen Regierungschef Andrés Manuel López Obrador. Im Zuge Ihres Amtsantritts kündigte Sie die Umsetzung eines 6-Jahre Umweltplans für Mexiko-Stadt an. Dieser beinhaltet unter anderem die Reduzierung der Luftverschmutzung um 30%, das Pflanzen von 15 Millionen Bäumen und ein Verbot von Einwegplastik.

Mexiko-Stadt: Von Parks & Plazas

Ganz Mexiko-Stadt ist übersät von geschichtsträchtigen Parks und Plätzen. Diese sind ein Touristenmagnet für Besucher aus dem Aus – und Inland. Die bedeutendsten sind:



Zócalo

Der Platz der Verfassung liegt mitten im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt. Er befindet sich exakt dort wo sich der Palast des letzten Aztekenherrschers Moctezuma II. befand. In der langen Geschichte der Hauptstadt kamen immer wieder Gebäude rund um den Platz hinzu. Einerseits die beeindruckende Kathedrale von Mexiko-Stadt, sowie der Palacio Municipal und der Palacio Nacional (der Regierungssitz des Präsidenten). Alle Gebäude wurden während der spanischen Kolonialzeit erbaut.



Paseo de la Reforma

Erbaut von Kaiser Maximilian, genießt diese prächtige Allee den Ruf als Hauptverkehrsader quer durch Mexiko-Stadt. Sie führt auf dem historischen Abschnitt vom Alameda-Park bis zum Chapultepec-Park. Kaiser Maximilian wünschte sich eine bequeme Verbindung von seinem Wohnsitz im Castillo de Chapultepec zum Regierungssitz im historischen Zentrum. Auf der teilweise 8-spurigen Straße befindet sich außerdem der Torre Mayor, ein Wolkenkratzer, welcher mit 228m Höhe lange Zeit das höchste Gebäude Lateinamerikas war.



Xochimilco-Park

Dieser Ökologie Park wird auch als die schwimmenden Gärten bezeichnet. Seit 1987 gehört der Park zum UNESCO-Weltkulturerbe und viele Einheimische verdienen hier mit den Touristen Ihr Gehalt. Da der Park durch das viele Wasser in gewisser Weise sehr an die ursprüngliche Beschaffenheit der Stadt erinnert, gibt es hier sowohl Schwimmende Händler als auch Kunst und Mariachi-Darbietungen.



Chapultepec-Park

Der Bosque de Chapultepec ist so etwas wie der Central Park von Mexiko-Stadt und wird von der Bevölkerung auch gerne als die Grüne Lunge bezeichnet. Unzählige Sehenswürdigkeiten wie das Castillo de Chapultepec, den Zoo und das Museo de Antropologia beheimatet der etwa 4km² große Park. Der Park lädt jedermann sowohl zum Einkaufen auf den lokalen Märkten als auch zum Entspannen an den Wässern des Lago de Chapultepec ein.

Mexiko-Stadt: Herausforderungen

Einerseits durch natürliche Gegebenheiten, andererseits aber auch durch das rapide Wachstum der Bevölkerung der lateinamerikanischen Hauptstadt haben sich einige Probleme in der Stadt ergeben, die teilweise seit Jahren ungelöst bleiben. Dazu gehört auf jeden Fall die hohe Luftverschmutzung in der Stadt. Die 4 Millionen PKWs, 120.000 Taxen und unzähligen LKWs und Busse haben ganz bestimmt Ihren Anteil daran. Die WHO stuft die Luftqualität in Mexiko-Stadt als eine der schlechtesten der Welt ein.



Ein weiteres Thema ist die Wasserversorgung. Mehr als eine Million Einwohner haben keinen direkten Zugang zu Trinkwasser. Das liegt unter anderem daran, dass der Grundwasserspiegel seit Jahren fällt und die Stadt immer tiefer bohren muss, um an Wasser zu gelangen. Über 40% des Wassers versickert wieder durch undichte Leitungen. Man schätzt, dass die unterirdischen Quellen in 40-50 Jahren versiegen werden.