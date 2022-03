Rätsel um Flug MH370: Dritte Partei der Auslöser? Journalistin hat neue Theorie

Von: Yasina Hipp

Vor acht Jahren ist die Boeing auf dem Flug MH370 im Nichts verschwunden. © picture alliance/dpa/EPA/Fazry Ismail

Am 8. März 2014 verschwand die Boeing 777 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking im Nichts. Acht Jahre später gibt es neue Theorien zu dem großen Mysterium.

München - „Good night, Malaysian Three Seven Zero“, das waren die letzten Worte von Zaharie Ahmad Shah, Pilot einer Boeing 777 der Malaysian Airlines, auf der Strecke von Kuala Lumpur nach Peking. Am 8. März 2014 verschwand das Passagierflugzeug auf dem Flug MH370 mit 239 Menschen an Bord vom Radar. Acht Jahre sind seither vergangen - acht Jahre voller wilder Spekulationen, Theorien und Erklärungsversuche. Denn, obwohl einige Flugzeugteile angeschwemmt wurden, fehlt vom Rumpf des Flugzeugs, den Insassen und dem Flugrekorder weiterhin jede Spur. Das Rätsel um den Flug MH370 ist auch nach knapp 3000 Tagen nicht gelöst, das könnte sich nun aber ändern. Die französische Journalistin Florence de Chang sorgt mit einer neuen Theorie für Aufsehen.

Flug MH370: Möglicherweise eine dritte Partei involviert

Sieben Stunden nach den Worten des Piloten konnte ein Satellit noch sogenannte Ping-Signale empfangen. Danach Stille, die bis heute nicht erklärt werden konnte. In ihrem Bericht „Verschwunden - Was geschah wirklich mit Flug MH370?“ stellt Florence de Chang nun eine neue Theorie zum Verbleib der Maschine und der Passagiere auf. Für die Recherchen reiste die Journalistin nach Asien, sprach mit Angehörigen, Augenzeugen und diplomatischen Kreisen in Malaysia und den USA. Das alles ließ sie zu einem Schluss kommen: Eine dritte Partei könnte der Auslöser gewesen sein - aufgrund möglicher hochwertiger Spionagetechnik amerikanischen Ursprungs in der Fracht der Maschine. „Ein Gerät, das die Chinesen dringend in ihren Besitz bringen wollten“, schreibt de Chang. Das US-Militär habe das Flugzeug dann möglicherweise abgeschossen, nachdem sie bemerkt hatten, dass das rätselhafte Gerät an Bord und auf dem Weg Richtung China sei.

Laut de Chang sei die Maschine dann nördlich von Vietnam ins Meer gestürzt. Das abschließende Motiv der USA sei allerdings unklar. Wirklich ausschließen könne de Chang einen Abschuss vonseiten Chinas allerdings auch nicht.

Flug MH370: Australier sieht Verantwortung bei Pilot

Im australischen Dokumentarfilm „MH370: The Final Search“ präsentieren Experten Indizien für eine andere Theorie. Die Maschine sei eine 22-minütige kreisförmige Schleife geflogen, das wurde bereits im vergangenen Jahr entdeckt. Dafür hätte es keinen logischen Grund gegeben, außer, dass der Pilot „mögliche Verhandlungen“ mit irgendjemandem geführt habe. Dessen ist sich der Luftfahrtautor und ehemalige Pilot Mike Glynn sicher. In der Doku sagt er: „Meine Theorie war immer, dass der Kapitän verantwortlich ist.“ Aus Wut über eine Verurteilung des malaysischen Oppositionsführers Anwar Ibrahim solle Pilot Zaharie Ahmad Shah zu dem Crash veranlasst haben.

Für weitere Untersuchungen zu MH370 brauche es dem Investigativ-Journalisten Peter Stefanovic in der Doku zufolge „Geld, Interesse und den Willen der malaysischen Regierung“. Vielleicht kann dann zum 9. Jahrestag das Rätsel um den Flug MH370 endlich gelöst werden.