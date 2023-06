Wendler-Baby Rome Aston und 35 andere Namen, bei denen du deinen Ohren kaum traust

Von: Friederike Hilz

Promis wie Michael Wendler und Laura Müller machen es vor: Je verrückter und ausgefallener ihr Kind heißt, desto besser. Aber ist das überhaupt legal?

Michael Wendler, der in den letzten Jahren weniger durch seine Musik und mehr durch die Verbreitung von Verschwörungstheorien aufgefallen ist, ist wieder Vater geworden. Seine Frau Laura Müller gab die Geburt des gemeinsamen Sohnes auf Instagram (siehe unten) bekannt. Ihr gemeinsamer Sohn heißt Rome Aston.

Promis geben ihren Kindern gerne außergewöhnliche und manchmal schräge Vornamen. Kim Kardashian und Kanye West zum Beispiel nannten ihre Tochter North West (dt. Nord-West), Beyoncé und Jay-Z entschieden sich für Blue Ivy (dt. blauer Efeu). Doch die sind US-Amerikaner:innen. Auch Wendler und Müller leben derzeit in Florida. Gelten für sie also andere Regeln, fragt BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA ein Standesamt in Bayern.



Nicht unbedingt. Auch in Deutschland können Eltern ihre Kinder grundsätzlich so nennen, wie sie wollen, das Standesamt hat aber ein Wörtchen mitzureden: Zwar gibt es keine konkreten gesetzlichen Vorgaben, doch Standesbeamte können unter bestimmten Umständen des Namensrechts die Ausstellung einer Geburtsurkunde verweigern. Das passiert vor allem, wenn durch den Namen das Kindeswohl gefährdet werden könnte, weil dieser zum Beispiel absichtlich lächerlich oder entwürdigend ist.



Auch Adelstitel oder akademische Titel können abgelehnt werden, genauso wie Krankheiten oder andere medizinische Begriffe, Markennamen und Städtenamen. Die deutschen Standesämter sind aber schon viel lockerer geworden: Das Wichtigste sei, dass der Vorschlag der Eltern klar als Vorname erkennbar ist, erklärt das Standesamt Bad Tölz (Bayern) gegenüber BuzzFeed News Deutschland. Bei ihnen wäre der Name Rome Aston zum Beispiel in Ordnung, letztendlich käme es aber immer auf die zuständige Behörde an.

Das Wendler-Müller-Baby ist da und heißt Rome Aston. © Revierfoto/IMAGO

Welche Vornamen sind nicht erlaubt?

Auch wenn die Richtlinien bei der Vornamenswahl nicht mehr so streng sind, gibt es noch genügend verrückte Namensvorschläge, mit denen Standesbeamt:innen sich täglich auseinandersetzen müssen. Gegen die ist Rome Aston richtig langweilig. (Und ja, die sind alle echt und ernst gemeint…)

Verbotene Vornamen in Deutschland: 1. Schneewittchen 2. Schnucki 3. Blitz 4. Schroeder 5. Waldmeister 6. Smoky 7. Theiler 8. Shogun 9. Junge 10.Rosenherz 11. Tom Tom 12. Agfa 13. Lord 14. Bierstübl 15. Pillula 16. Grammophon 17. Atomfried 18. Satan 19. Jürgenson 20. Judas 21. McDonald 22. Holgerson 23. Lenin 24. Stone (engl. Stein) 25. Hummer 26. Superman 27. Puhbert 28. Verleihnix 29. Nelkenheini 30. Gucci 31. Whisky 32. Puppe 33. Pinnochio 34. Chaotica 35. Störenfried Quelle: Eltern.de

