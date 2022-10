Weil er den Anruf der Michigan Lottery nicht annahm: Mann (56) verpasst fast Megagewinn

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Ein 56-Jähriger aus Michigan hat 100.000 Dollar im Lotto gewonnen, sein Geld aber beinah nicht erhalten. Er ignorierte einen Anruf einer unbekannten Nummer.

Washtenaw County - Sein Telefon klingelte. Der 56-Jährige blickte auf das Display. Es zeigte ihm einen Anruf von einer unbekannten Nummer an. Also hob er nicht ab. Diese Entscheidung hätte für den Mann aus dem Wishtenaw County in Michigan, der anonym bleiben möchte, fast fatale Folgen gehabt. Denn wer ihn da versuchte zu kontaktieren, war die Michigan Lottery. Beinahe hätte der US-Amerikaner seinen Lotto-Megagewinn von 100.000 Dollar (umgerechnet knapp 103.000 Euro) verpasst.

Mann (56) auf dem Washtenaw County: Bei einem „Zweite-Chance-Spiel“ der Michigan Lottery gewinnt er

„Ich habe diesen mysteriösen Anruf bekommen und das dann vergessen“, wird der Glückspilz jetzt auf fox2.detroit.com zitiert. Später am Abend habe er seine E-Mails gecheckt. „Da war eine Nachricht von der Lotterie, dass ich gewonnen habe.“

Eine Tankstelle in New Buffalo mit dem Hinweis auf eine Verkaufsstelle der staatlichen Lotterie (Symbolbild) © IMAGO/Jim West

Dabei hat der 56-Jährige mit seinem Ticket im Sommer zunächst nicht das richtige Glück auf seiner Seite. Erst beim „Zweite Chance Spiel“ wurde im Rahmen einer Ziehung am 31. August wurde er als zufälliger Gewinner ausgewählt.

100.000-Dollar-Gewinner aus Michigan: „Bin nicht sicher, ob ich in der Nacht überhaupt eine Stunde geschlafen habe“

Als der Mann von seinem Glück erfuhr, war er natürlich völlig aus dem Häuschen. „Ich war so aufgeregt, ich weiß nicht, ob ich eine Stunde geschlafen habe“, erklärt er gegenüber fox2.detroit.com weiter. „Das Erste, was ich am nächsten Morgen gemacht habe, war bei der Lotterie anzurufen und einen Termin auszumachen, wann ich meinen Preis abholen kann.“

Für jeden, der den Jackpot knackt, geht damit ein Traum in Erfüllung. Für einen Vater und Sohn aus Oberbayern kam Ende September ein Lotto-Gewinn von 1,74 Millionen nach einer „schwierigen Zeit“ besonders gelegen.