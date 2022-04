„Mikronova“: Forscher entdecken neue Art der Explosion bei ausbrennenden Sternen

Von: Magdalena von Zumbusch

Teilen

Neue Art von Stellarexplosion: Forscher entdecken „Mikronova“, eine schwer zu beobachtende Sternexplosion, die innerhalb kurzer Zeit relativ große Massen Materie verbrennt.

Durham - Ein Team von Astronomen berichtet von einer neuen Art von Sternexplosionen. Bei diesen Explosionen – sogenannten „Mikronova“ – auf der magnetischen Oberfläche der Sterne würde eine Kernfusion zu der Explosion von Materie führen.

„Weiße Zwerge“: So nennt man ausgebrannte Sternreste, die Explosionen verursachen können

Ein internationales Team von Astronomen am European Southern Observatory der Universität Durham habe eine neue Art von Sternexplosion beobachtet und identifiziert. Die neue kosmische Explosion, die als „Mikronova“ bezeichnet wird, könne in wenigen Stunden 20.000.000 Billionen Kilogramm Material verbrennen, berichtet der Focus.

Wenn sonnenähnliche Sterne das Ende ihres Lebenszyklus erreichen, würden sie zu sogenannten „Weißen Zwergen“ – das seien dichte Sternkerne, die ihren Kernbrennstoff verbraucht hätten, also bereits verglüht seien, so Focus. Diese „weißen Zwerge“ könnten unter Umständen zu Kannibalen werden und anderen Sternen Material absaugen. Häufig komme es dabei auf der Oberfläche der weißen Sterne zu Explosionen aus dem „gestohlenem“ Material, die man Zwergnovae nenne. Das Material könne aber auch in den Sternrest gesogen werden und dort eine Wasserstoff-Kernfusion zünden – das sei dann eine größere Explosion, die man Nova nenne: Teilweise sind diese Explosionen sogar von der Erde aus mit bloßem Auge sichtbar.

Diese künstlerische Darstellung zeigt ein Zwei-Sterne-System mit einem Weißen Zwerg (im Vordergrund) und einem Begleitstern (im Hintergrund), in dem Mikronovae auftreten können. © Mark A. Garlick/eso

Mikronova: Neue Form der Stellar-Explosion

Doch es scheint noch eine dritte Art der Explosion der „Weißen Zwerge“ zu geben: „Während dieser Ausbrüche erhöht sich die optische und Infrarothelligkeit innerhalb von weniger als einer Stunde um das Dreifache und flaut dann in rund zehn Stunden wieder ab“, berichtet der Astrologe Simone Scaringi von der Universität Durham, Großbritannien. Die Explosion passe nach ihrer Dauer und ihrem Ablauf weder in die Kategorie der Zwergnova noch der regulären Nova.

Um die unbekannte Explosionsart zu verstehen, hätten Scaringi und seine Kollegen drei „Weiße Zwerge“ mit den neuartigen kurzen Explosionen näher untersucht, berichtet der Focus. Der rund 1.630 Lichtjahre entfernte „Weißen Zwerg“ TV Columbae, sowie seine „Artgenossen“ EI Ursa Majoris und ASASSN-19bh, wurden mit dem NASA-Weltraumteleskop TESS und dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile beobachtet.

Mikronova: Ganz neue Form der thermonuklearen Explosion

Den Astronomen zufolge beruhe eine Mikronova wie eine „normale“ Nova auf einer thermonuklearen Explosion und damit auf einer Kernfusion. Allerdings soll es sich um eine ganz neue Form der thermonuklearen Explosion handeln, so der Focus. Die explosive Kettenreaktion erreiche nur rund ein Millionstel der Intensität einer Nova. „Die Entdeckung stelle das Verständnis davon in Frage, wie thermonukleare Explosionen in Sternen ablaufen“, meint Scaringi. Denn normalerweise breiten sich solche Kettenreaktionen schnell über die gesamte Oberfläche eines Weißen Zwergs aus. Bei der Mikronova scheint dies aber nicht der Fall: „Angesichts der kurzen Dauer und der relativ geringen freigesetzten Energie müsse diese thermonukleare Reaktion auf einen kleinen Teil der Sternoberfläche beschränken“, meinen Scaringi und seine Kollegen.

Die Astronomen vermuten, dass magnetische Kräfte die Ursache sein könnten: Im Gegensatz zu anderen „Weißen Zwergen“ besäßen die Mikronova auf ihrer Oberfläche ein starkes Magnetfeld. Die magnetische Wirkung könne das abgesaugte Material auf einen kleinen Bereich der Oberfläche der Sterne konzentrieren, auf dem dann die Explosion stattfinde.

Die Explosion und die freigesetzte Energie sind für unsere Verhältnisse auf der Erde übrigens trotzdem noch enorm: Eine einzige Explosion könne die eingangs bereits genannten, umgerechnet 20.000 Billionen Tonnen Material verbrennen, so der Focus.

An der Universität von Baltimore des US-Staats Maryland haben Forscher übrigens kürzlich eine ähnlich bedeutende Entdeckung gemacht: Den bisher am weitesten von der Erde entfernten Stern „Earendel“.