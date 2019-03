Milliardär wollte ein größeres Geschlechtsteil - jetzt ist der Mann tot

Der Milliardär hatte alles, was man sich nur vorstellen kann: Geld, Macht, Ansehen - doch mit seinem Glied war er nicht zufrieden. Das wurde ihm schließlich zum Verhängnis.

Paris - Der Diamanten-Milliardär Ehud Arye Laniado ist im Alter von nur 65 Jahren gestorben - und das während einer Penisvergrößerung! Das berichtet unter anderem die belgische Zeitung „Le Soir“. Offenbar hat er während der Operation in einer Privatklinik in Paris einen Herzinfarkt erlitten, nachdem die Spritze in sein Glied gesetzt wurde.

Auch seine Firma „Mercury Diamonds“ bestätigt den Tod auf ihrer Webseite:

„Lebewohl an einen visionären Geschäftsmann. Wir bestätigen die Nachricht, dass unser Gründer Ehud Arye Laniano am Samstag 2. März von uns gegangen ist.“

Laut dem Unternehmen wurde er in seine Heimat Israel zurückgebracht, wo er seine letzte Ruhestätte finden soll. Die Polizei ermittelt gegen die Klinik, da die Operation offenbar außerhalb der Öffnungszeiten stattgefunden haben soll.

Vor wenigen Tagen mussten Fans den Tod von Prodigy-Sänger Keith Flint verkraften und auch der Beverly Hills 90210-Star Luke Perry starb im Alter von nur 52 Jahren.

Ehud Arye Laniano stirbt bei Penis-OP: Seine Eitelkeit wurde ihm zum Verhängnis

Die Karriere des Diamanten-Händlers ist schillernd: Angefangen als Masseur in einem Hotel in Tel Aviv, wechselte er dann ins Diamantengeschäft und mutierte zu einer bekannten Größe in dieser Branche. Den damals teuersten Diamanten der Welt - den „Blue Moon of Josephine“ - verkaufte er 2015 für 48,4 Millionen Dollar!

