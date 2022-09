Milliarden-Erbin entführt: Nach Leichenfund - Polizei verkündet traurige Gewissheit

Die Polizei von Memphis bestätigte, dass die Leiche die Milliardenerbin Eliza „Liza“ Fletcher ist (Symbolbild). © Karen Focht / IMAGO / ZUMA Wire

Die Milliardenerbin Eliza Fletcher wurde am Freitagabend auf ihrer morgendlichen Joggingtour entführt, am Montagnachmittag fand die Polizei eine zunächst unidentifizierte Leiche.

Memphis - Die Millionenerbin Eliza „Liza“ Fletcher hatte sich zur Gewohnheit gemacht, jeden Morgen gegen 4 Uhr joggen zu gehen. Ihre Joggingrunde führte sie üblicherweise in die Nähe des Campus der Universität von Memphis im US-amerikanischen Bundesstaat Tennessee. Doch am vergangenen Freitag kam sie nicht wie gewohnt nach rund einer Stunde zurück nach Hause. Ihr Mann schaltete die Polizei ein, Überwachungsvideos zeigten: Fletcher war entführt worden.

Eliza „Liza“ Fletchers Entführung: Überwachungskameras zeigen Täter

Die 34-jährige Eliza Fletcher war als Lehrerin an einer Privatschule tätig und hatte daher offenbar einen geregelten Tagesablauf mit Routinen – wie etwa ihrer morgendlichen Joggingrunde. Ihrem Ehemann fiel deshalb am Freitag bereits nach kurzer Zeit auf, dass etwas nicht stimmte. Er alarmierte die Polizei, die Überwachungskameras an Elizas üblicher Joggingstrecke überprüfte, wie CNN berichtete.

Auf einem Überwachungsvideo war zu sehen, wie ein schwarzer SUV an der Milliardenerbin vorbeifuhr. Im Anschluss zeigte das Video, wie ein Mann aus dem Geländewagen ausstieg und „aggressiv“ auf die Joggerin zuging, bevor er sie auf den Beifahrersitz des Fahrzeugs zwang. Der Wagen blieb danach rund vier Minuten auf einem Parkplatz stehen, bevor er davonfuhr.

Polizei findet den schwarzen Geländewagen und eine unidentifzierte Leiche

Am Samstag wendete sich die Familie der Vermissten an die Öffentlichkeit und setzte eine Belohnung für Hinweise in Höhe von 50.000 US-Dollar aus. „Wir gehen davon aus, dass jemand weiß, was passiert ist und helfen kann“, so ihr Onkel Michael Keeney. Am Wochenende verhaftete die Polizei dann einen dringend Tatverdächtigen und erhob Anklage gegen ihn. Das Fahrzeug, das auf den Überwachungsvideos zu sehen war, stand auf einem Parkplatz in der Nähe seines Wohnsitzes im Südosten von Memphis. Außerdem fand die Polizei an Schuhen, die am Ort der Entführung gefunden wurden, genetisches Material des 38-jährigen Verdächtigen.

Die Anklage lautete zunächst auf besonders schwere Entführung und Manipulation von Beweismitteln und die Kaution wurde auf 500.000 US-Dollar festgesetzt. Offenbar saß der Angeklagte vor mehr als 20 Jahren bereits eine Gefängnisstrafe für eine schwere Entführung ab, wie CNN mitteilte. Am Montagabend fand die Polizei eine zunächst unidentifizierte Leiche in der Nähe des Entführungsortes.

Am Dienstag bestätigte die Polizei von Memphis auf Twitter, dass es sich bei der gefundenen Leiche, um die entführte Lehrerin handelt. Die ermordete Eliza Fletcher wurde etwa 7,5 Meilen (12 Kilometer) von dem Ort entfernt gefunden, an dem sie am frühen Freitagmorgen entführt wurde. Die Anklagepunkte des 38-jährigen Verdächtigen wurden im Anschluss unter anderem um vorsätzlichen Mord erweitert. Lehrer und Angestellte der Schule, an der Fletcher gearbeitet hatte, sagten, sie seien „untröstlich über den Verlust unserer geliebten Lehrerin, Kollegin und Freundin“. Doch nicht alle Entführungsfälle enden so tragisch. Kürzlich konnte ein in Leipzig entführtes Baby wohlbehalten seiner Mutter übergeben werden.