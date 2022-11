Millionen bejubeln traditionelle Thanksgiving-Parade

Der Tom-Truthahn-Wagen während der Macy's Thanksgiving Day Parade am Central Park West. © Jeenah Moon/AP/dpa

Schon zum 96. Mal findet die von Macy's veranstaltete Parade zu Thanksgiving statt. Zahlreiche Zuschauer haben sich das Spektakel mit Tänzern, Ballons und Stars in New York nicht entgehen lassen.

New York - Mit Musik, Stars und Riesen-Ballons sowie Zehntausenden jubelnden Zuschauern am Straßenrand ist heute wieder die traditionelle Thanksgiving-Parade durch die Straßen von New York gezogen.

Bei strahlendem Sonnenschein schwebten bei dem Spektakel unter anderem Helium-Ballons in Form von Snoopy, Spongebob, einem Schlumpf, Chase von „Paw Patrol“ und einem „Baby Shark“ am Central Park entlang und durch die Straßenschluchten Manhattans in Midtown.

Cheerleader der Marschkapelle der Universität von Missouri gehen während der Macy's Thanksgiving Day Parade am Central Park South entlang. © Jeenah Moon/AP/dpa

Begleitet wird die Parade jedes Jahr von Orchestern, vielen Festwagen und einem Großaufgebot der Polizei. Insgesamt nahmen dieses Jahr rund 6500 Tänzer, Fahnenträger, Musiker und Verkleidete teil, sowie Stars wie Ziggy Marley, Joss Stone, Gloria Estefan und Jordin Sparks. Millionen Menschen verfolgten das Spektakel am Straßenrand oder vor dem Fernseher. Die Parade, die von der Kaufhauskette Macy's veranstaltet wird, fand bereits zum 96. Mal statt. Bereits am Vorabend hatten Tausende Menschen das traditionelle Aufblasen der Ballons bestaunt. dpa