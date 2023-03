Offenbar demente Frau vererbt Handwerker ihr Millionen-Vermögen – Familie fassungslos

Von: Martina Lippl

Eine ältere Frau mit Demenz hat einem Handwerker ihr ganzes Vermögen vermacht – die Familie geht leer aus (Symbolfoto). © Bahnmüller/imago

Eine ältere Frau hat einem Handwerker ihr Millionen-Vermögen vermacht. Der Mann ist auch der Notfallkontakt der Dame. Die Familie reagiert fassungslos.

Klosterneuburg – Das Thema Erben ist ein sehr heikles Thema, wie ein aktueller Fall aus Österreich zeigt. Eine ältere Dame hat nämlich einen Handwerker in ihrem Testament als Alleinerben eintragen lassen. Der letzte Wille der Frau kam eher zufällig ans Licht. Wegen eines Notfalls war sie in ein Krankenhaus eingeliefert worden – und der Handwerker wurde als medizinischer Notfallkontakt informiert. So erfuhr erst die Familie von einem ungewöhnlichen Dankeschön und ist offenbar machtlos.

Österreich: Alte Frau vermacht Handwerker Millionen-Erbe

Seit drei Jahren hatte der Installateur immer wieder Sanierungsarbeiten an dem Haus der Frau verrichtet. Wie die Kronen-Zeitung berichtet, starb der Ehemann der Seniorin 2018. Das Paar war kinderlos geblieben und die Frau blieb allein zurück. Ihr mentaler Zustand soll sich verschlechtert haben. Laut dem Krone-Bericht soll sie dement gewesen sein. Zu anderen Verwandten, wie der Schwester und deren Kindern, soll die Frau den Kontakt abgebrochen haben. Dann sei der Handwerker in das Leben der Rentnerin getreten.

Offenbar baute der Installateur im Laufe der Zeit eine sehr gute Beziehung zu der alten Dame auf. Nach zwei Jahren übertrug die Seniorin dem Handwerker in einem Schenkungsverfahren ihre Anwesen, mit einer Gesamtfläche von rund 3.000 Quadratmetern. Zuletzt setzte die Österreicherin den Installateur als Alleinerben ein. Die Familie hatte davon keinen Schimmer und ist außer sich.

„Ich hätte nie gedacht, wie leicht man an ein Erbe kommen kann, ohne zur Familie zu gehören. Es geht um ein Vermögen von drei Millionen Euro aufwärts“, wird ein Neffe bei der Krone zitiert.

Das Gesetz ist auf der Seite des Millionen-Erben. Solange keine Straftat vorliege, sei die Familie machtlos, ordnete ein Rechtsanwalt die Lage ein. Alles sei legal. Ein weiteres Problem: Die Erblasserin ist inzwischen verstorben. Herauszufinden, ob die Frau zurechnungsfähig war oder nicht, oder ob eine Straftat vorliegen könne oder nicht, ist sehr schwierig.

Das Erbrechtrecht ist kompliziert. So lässt das Testament der Großmutter lässt einen Münchner gerade zweifeln. Der Enkel kümmerte sich jahrelang um die Oma und sollte alles erben. Bei der Testamentseröffnung war dann plötzlich alles anders.

