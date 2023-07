Klima-Aktivisten besprühen 300 Millionen Euro teure Yacht auf Ibiza

Von: Robin Dittrich

Klimaaktivisten haben in Spanien eine 300 Millionen Euro teure Yacht mit Farbe besprüht. Die Yacht gehört der Walmart-Erbin Nancy Walton Laurie.

Ibiza – Die Mega-Yacht lag im Hafen von Ibiza, als Klimaaktivisten der Gruppe „Futuro Vegetal“ sie mit Farbe beschmierten. Teile der Crew versuchten, die Aktivisten mit Wasserschläuchen zu vertreiben. Es ist nicht die erste Aktion der Gruppe in den letzten Tagen.

Spanische Klimaaktivisten beschmieren 300 Millionen Euro teure Yacht

Die Gruppe „Futuro Vegetal“ beschmierte die Yacht bereits am Sonntag, dem 16. Juli. Ziel war die Yacht „Kaos“ der Milliardärin Nancy Walton Laurie. Nach der Farb-Attacke hielten zwei Männer ein Schild mit den Worten „Ihr konsumiert, andere leiden“ in die Kamera. Die Gruppe teilte ihre Videoaufnahme in den sozialen Medien. Auf Instagram und Twitter bestätigten sie, dass die zwei Aktivisten, die für das Beschmieren der Yacht verantwortlich waren, von der Polizei festgehalten werden.

Weiter hieß es von „Futuro Vegetal“, dass „das aktuelle Wirtschaftsmodell die Welt in den Abgrund treibe. Nur die Privilegien der Superreichen werden dadurch geschützt.“ Mit der Farb-Attacke auf die Mega-Yacht sei die Kampagne „Privatjets und Yachten, die Party ist vorbei“ jetzt beendet. Der Wert des Schiffes wird auf 300 Millionen Euro geschätzt. Wie hoch die Reparaturkosten sind und welche Strafen die Klimaaktivisten erwartet, ist bisher noch nicht bekannt. Eine Klimaaktivistin in Deutschland wurde zuletzt zu einer Haftstrafe von vier Monaten verurteilt. Nach dem Farb-Angriff nahm die „Kaos“ Kurs auf das Mittelmeer.

„Futuro Vegetal“ besprühen Privatjet und Lamborghini mit Farbe

Der Angriff auf die „Kaos“ war nicht die erste Attacke von „Futuro Vegetal“ in den vergangenen Tagen. Bereits am Freitag wurde ein Privatjet auf dem Flughafen von Ibiza mit Farbe beschmiert. In der Folge klebten sich die Klimaaktivisten, wie auch die „Letzte Generation“ in Deutschland, gegen die die Polizeigewerkschaft ein härteres Durchgreifen fordert, sogar an der Maschine fest. Wie die Klimaaktivisten auf Social Media veröffentlichten, brachten sie „damit den gesamten Flugverkehr am Flughafen Ibiza zum Erliegen.“ Zudem mussten die „Start- und Landebahn für mehrere Stunden geschlossen werden.“

Ein Tag nach der Attacke gegen den Privatjet war es wiederum ein grüner Lamborghini, der mit roter Farbe besprüht wurde. Bereits im März 2023 taten sich Mitglieder der „Futuro Vegetal“ mit der Gruppe „Rebelion Cientifica“ zusammen, um das Unterhaus des spanischen Parlaments mit roter Farbe zu beschmieren. Damit wollten sie gegen die Untätigkeit der Regierung in Bezug auf den Klimanotstand und die Kriminalisierung der wissenschaftlichen und bürgerlichen Bewegung in diesem Zusammenhang demonstrieren.