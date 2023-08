Millionenbeute: Deutscher Juwelier in Südtirol ausgeraubt

Von: Johannes Welte

An der Raststätte Eisack Ost passierte der Überfall. © Autostrada del Brennero

Ein Millionencoup ist einer Räuberbande im Norditalien gelungen: Sie haben einen deutschen Juwelenhändler ausgeraubt, der gerade eine Kaffeepause machte.

Bozen - Die Staatsanwaltschaft Bozen ermittelt in einem spektakulärem Fall: Mehrere Männer haben den Kofferraum eines Autos aufgebrochen,. in dem sich ein regelrechter Schatz befand: Juwelen im Wert von rund fünf Millionen Euro. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend.

Tasse Espresso kostet Händler ein Vermögen

Der Händler sperrte das Auto ab, die Juwelen waren in einem Koffer im Kofferraum seines Autos eingesperrt. Der Juwelenhändler gönnte sich in der Raststätte einen Espresso - die Pause sollte nur ein paar Minuten dauern. Genau in diesem Moment schlugen die Gangster zu: Sie brachen mit roher Gewalt den Kofferraum auf, packten das Gepäckstück mit dem wertvollen Inhalt und türmten in einem Auto.

Ein Tatverdächtiger in Italien verhaftet

Offenbar hatten die Diebe den Juwelenhändler verfolgt und nur auf einen günstigen Moment gewartet, um zuschlagen zu können. Einer der Täter konnte laut der Nachrichtenagentur Ansa anhand der Bilder von Überwachungskameras identifiziert und verhaftet werden. Nach seinen Komplizen wird noch gefahndet.