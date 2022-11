Monsterstrafe für Meta: Facebook-Konzern zu 265 Millionen Euro verdonnert

Teilen

Logo des Tech-Giganten Meta. © IMAGO/Adrien Fillon

Der Tech-Riese und Facebook-Mutterkonzern Meta muss eine Strafe in der Höhe von 265 Millionen Euro zahlen. Grund dafür: Daten von 500 Millionen Nutzern sind in die Hände von Hackern geraten

Dublin - Der Facebook-Mutterkonzern Meta wurde wegen Verstößen gegen den Datenschutz in der Europäischen Union zu einer Strafe von 265 Millionen Euro verdonnert. Die irische Datenschutzkommission (DPC) verhängte die Strafe nach Beendigung eines „umfangreichen Untersuchungsprozesses“ und in Kooperation mit allen anderen Datenschutzbehörden in der EU, wie sie am Montag mitteilte. Es geht um die Daten von einer halben Milliarde Facebook-Nutzern, die auf einer Hacker-Website veröffentlicht worden waren.

Der Tech-Gigant Meta, zu dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören, hat seinen Europasitz im irischen Dublin, ebenso wie etwa die Technologieriesen Google und Apple. Daher ist die dortige DPC die verantwortliche Behörde in Datenschutzfragen.

Millionenstrafe für Meta: Facebook-Konzern wohl zu fahrlässig mit Nutzerdaten

Ihre Untersuchung gegen Facebook hatte die DPC im April 2021 eingeleitet. Zuvor waren 2019 Daten von mehr als 530 Millionen Nutzerinnen und Nutzern abgegriffen und auf einem Hacker-Forum veröffentlicht worden. Die Hacker bedienten sich dabei eines Instruments zur leichteren Suche nach neuen Freundinnen und Freunden über Kontaktlisten.

Die Behörde untersuchte, ob Meta die Daten seiner Nutzer ausreichend schützte und befand nun, dass der Konzern gegen zwei Artikel der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung verstoßen hat. Der Facebook-Mutter wurden auch Anpassungsmaßnahmen auferlegt, um die Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer künftig adäquat zu schützen.

Millionenstrafe für Meta: Facebook-Konzer hat bereits Änderungen vorgenommen

Meta erklärte zu der Entscheidung, die bereits am Freitag gefallen war, der Datenschutz sei „essenziell“ für das Unternehmen. Daher habe der Konzern vollständig kooperiert und auch bereits „Änderungen an unseren Systemen“ vorgenommen. Die Meta-Aktie verlor an der Börse 0,91 Prozent und stand bei gut 110 Dollar.

Meta ist immer wieder zu Strafen wegen Datenschutzverstößen verurteilt worden. So bekam der Dienst Instagram erst im September eine Rekordstrafe von 405 Millionen Euro wegen Verstößen gegen europäisches Datenschutzrecht aufgebrummt. Dabei ging es um den Umgang mit Daten Minderjähriger in dem Bilderdienst. (AFP)