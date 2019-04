Maskierter betritt Spielhalle und geht sofort mit Schusswaffe auf Mitarbeiterin los

Mit Schusswaffe bedroht: Ein maskierter Täter überfiel eine Spielhalle im westfälischen Minden. Jetzt ist der Mann auf der Flucht. Die Polizei fahndet.

Minden – Der Überfall geschah am Mittwoch (10. April) in der Lindenstraße. Laut Polizei betrat ein maskierter Mann kurz vor Mitternacht das Gebäude. Dann bedrohte er die Angestellte (26) mit einer Schusswaffe, wie owl24.de* berichtet. Daraufhin forderte der Unbekannte Geld aus der Kasse im dreistelligen Bereich.

Er packte die Beute in einen roten Beutel und flüchtete gemeinsam mit einem weiteren Täter, der an der Tür auf ihn wartete. Gemeinsam verließen sie das Gebäude in Minden in Richtung Glacis.

+ In der Lindenstraße in Minden wurde eine Spielhalle überfallen. © Google Maps (Screenshot)

Minden: Auf der Suche nach den Tätern

Die Polizei Minden sucht nun mit folgenden Infos nach den Tätern:

männlich

1.70 Meter groß

dünn

dunkle Kapuzenjacke

Halstuch mit Skelettaufdruck

schwarze Schusswaffe

Die zweite Person wird wie folgt beschrieben:

männlich

dunkel gekleidet

Hinweise nimmt die Polizei Minden unter der Nummer 0571/88 66 0 entgegen.

