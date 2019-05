Massenkarambolage: Vier Verletzte nach schwerem Unfall

Schlimmer Unfall in Minden: Beim Abbiegevorgang kommt es zu einem Zusammenstoß von vier Autos. Zwei Menschen werden dabei verletzt.

Minden – Verheerende Folgen hatte ein Unfall in der Kreisstadt: Am Mittwoch befuhr gegen 18.55 Uhr eine 44-Jährige mit ihrem Opel den Petershäger Weg in Fahrtrichtung Lübbecker Straße. Als sie dann bremste, um nach links in den Unterdamm abzubiegen, kam es zu einem verheerenden Crash, wie owl24.de* berichtet.

Als die Frau abbiegen wollte, bremste auch ein dahinter fahrende 26-Jährige in seinem VW ab, sowie eine 60-Jährige in ihrem Skoda. Doch am Ende näherte sich eine 26-jährige Seat-Fahrerin, die den Bremsvorgang wohl zu spät bemerkte: Sie fuhr auf die drei vorderen Fahrzeuge auf.

Schwerer Unfall in Minden: Zwei Verletzte

Durch den heftigen Zusammenstoß schoben sich die vier Fahrzeuge ineinander. Dabei wurde die Seat-Fahrerin sowie der Skoda-Fahrer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Unfallopfer in das Mindener Klinikum. Während der Unfallaufnahme war der Petershäger Weg bis kurz nach 20 Uhr gesperrt. Der Seat erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Vor Kurzem kam es in der Kreisstadt zu einem Überfall: In einem Geschäft in Minden bedrohte ein Maskierter eine Angestellte mit einem Messer. Außerdem ermittelt der Staatsschutz in Minden derzeit gegen einen Pfarrer: Der Geistliche soll Wahlplakate der AfD abgerissen haben.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.