Minen-Drama in der Türkei: Mehrere Tote und Verletzte - Rettungskräfte vor Ort

Von: Stella Henrich

Dutzende Bergleute sind noch in der Grube im Norden der Türkei eingeschlossen. Viele Rettungssanitäter sind vor Ort. Das Unglück ereignete sich am Freitagabend. Von mehreren Toten ist die Rede.

Update vom 15. Oktober, 12.09 Uhr: Die Zahl der toten Bergleute nach der schweren Explosion in einem türkischen Kohlebergwerk ist auf mindestens 40 gestiegen. Das bestätigte der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Samstag vor Journalisten am Standort der staatlich betriebenen Mine in der Provinz Bartin am Schwarzen Meer.

Erstmeldung: Istanbul ‒ Mit mehreren Rettungsteams ist der türkische Rettungsdienst im Norden der Türkei im Einsatz. Dutzende Bergleute sind am Freitag bei einer Explosion in einem Kohlebergwerk in der nordöstlichen Hafenstadt Amasra am Schwarzen Meer verschüttet worden. Die Detonation ereignete sich am Freitag gegen 18.15 Uhr Ortszeit (17.15 MESZ).

Bei dem Unglück in der Mine in etwa 300 Metern Tiefe sind mehrere Personen ums Leben gekommen. Tagesschau.de berichtete zunächst von 25 Toten. Die Behörden befürchten weitere Opfer. 20 Bergleute sollen verletzt worden sein. Das berichtet der Sender Euro-News. 14 Bergleute wurden bisher gerettet oder konnten die Grube aus eigener Kraft verlassen. Mindestens 49 Grubenarbeiten sollen laut verschiedenen Medienberichten noch unter der Erde sein.

Grubenunglück in Amasra in der Türkei. (Symbolbild) © imago

Minen-Unglück in der Türkei: Ursache der Explosion noch unklar

Rettungskräfte der türkischen Hilfsorganisation Roter Halbmond und des Katastrophenschutzes versuchen nach mehr als 15 Stunden nach der Explosion, weitere Verschüttete zu retten, wie auf Bildern des TV-Senders NTV zu sehen ist. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will heute den Unglücksort besuchen. Das teilte er auf Twitter mit. Eine Untersuchung des Vorfalls sein eingeleitet worden.

Die genaue Ursache ist zum jetzigen Zeitpunkt weiter unklar. Es wird aber vermutet, dass die Explosion von einem Grubengas ausgelöst wurde. Im Laufe des Samstags will die Regierung eine Pressekonferenz zu dem Unglück geben.

Minen-Unglück in der Türkei: Schlimmste Katastrophe ereignete sich 2014

Bei der bisher schlimmsten Grubenkatastrophe in der Türkei starben 2014 insgesamt 301 Menschen bei einem Brand in einem Kohlebergwerk im Westen der Türkei. Die Tragödie löste Proteste gegen die Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Erdogan aus, meldet Fous.de. Fünf Verantwortliche der Grube wurden zu Haftstrafen verurteilt, die höchste betrug 22 Jahre und sechs Monate.

Grund für Arbeitsunfälle in der Türkei sollen häufig die Missachtung von Sicherheitsregeln sein, insbesondere im Baugewerbe und Bergbau.

