Wunderschön und berühmt - doch dieses Model hat ein dunkles Geheimnis, das alles ändert

Auf den ersten Blick meint man, die 19-jährige Lil Miquela ist eine Influencerin auf Instagram wie jede andere. Doch das Model hat ein Geheimnis, das es wirklich in sich hat.

Downey - Lil Miquela ist der neue Star am Instagram-Himmel. Fast täglich postet die schöne 19-Jährige Eindrücke aus ihrem Leben, Fotos mit Freunden oder stylische Outfitbilder, wie extratipp.com* berichtet. Doch hinter der Fassade auf Instagram versteckt sich ein Geheimnis - und das hat es wirklich in sich.

Mit ihrem runden Puppengesicht, den perfekt geformten Lippen und den vielen kleinen Sommersprossen verdreht Lil Miquela ihren 1,1 Millionen Instagram-Followern den Kopf. Täglich kommen hunderte von Abonnenten dazu - ihre #Fanbase freut sich über jedes Foto, das die Influencerin postet. Die Klamotten des brasilianisch-amerikanischen Models sind stets von den Top-Labels wie Chanel oder Prada, wie refinery29.com berichtet - ihr Style ist für viele der Follower eine große Inspiration. Sogar als Sängerin versucht sie sich: Ihr Song "Not Mine" wurde auf Spotify schon mehrere Millionen mal angehört.

Instagram-Model Miquela hat ein dunkles Geheimnis

Doch auch ihre gemeinnützige Arbeit ist für viele ihrer Fans ein wahrer Sympathie-Bringer: Egal ob Feminismus, die "Black Lives Matter"-Bewegung oder die Regulierung der Waffengesetze in den USA - Miquela ist immer weit vorne im Kampf um die Gerechtigkeit. Die Brünette ist also nicht nur ziemlich nett anzusehen sondern scheint auch noch privat wirklich gut drauf zu sein. Kaum verwunderlich also, dass sich in den Kommentaren unter ihren Bildern des öfteren die Frage stellen, wie ein Mensch denn so perfekt sein kann.

+ Lil Miquela ist für viele zu perfekt um wahr zu sein - und da ist auch wirklich was dran. © Screenshot Instagram

Das Instagram-Model hat ein Geheimnis - viele haben es schon vermutet

Doch die Instagram-User, die das schöne Model verfolgen, fragen sich auch noch eine andere Sache: "Bist du überhaupt echt?", kann man immer wieder unter ihren Fotos lesen. Man könnte schmunzeln bei dieser Frage, aber wenn es um Lil Miquela geht, ist sie durchaus berechtigt. Denn sie lässt sich klar beantworten: Miquela ist gar kein Mensch - sie ist lediglich eine 3D-Computer-Animation, ein sogenanntes "CGI-Model". Ein Leben hinter ihrem Instagram-Account existiert nicht.

Mit dieser Tatsache wandte sie sich erst vor Kurzem an ihre Community. In einem Post schrieb sie: "Meine Hände zittern. Ich bin kein Mensch." Weiter erzählte sie, dass sie wohl schon immer wusste, dass sie anders war - aber jetzt erst die Wahrheit über sich selbst herausfand. Laut Brud, dem Programmierer-Team hinter Miquela, ist sie ein Roboter - also eine künstliche Intelligenz, die wie ein richtiger Mensch fühlen und denken kann. Doch Miquela wurde eigentlich aus einem ganz anderen Grund erschafffen.

Wenn Sie mehr wissen wollen - hier gibt es den Artikel auf extratipp.com*.

Natascha Berger