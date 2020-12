Miss Germany Wahl: Anja Kallenbach – von der jüngsten Tegut-Filialleiterin zur schönsten Thüringerin

Miss Germany Wahl (MGC): Sie war im Alter von 23 Jahren jüngste Tegut-Filialleiterin. Anja Kallenbach hat eine steile Karriere hingelegt und es als Miss Thüringen 2021 bei der Miss Germany Wahl unter die letzten 16 Kandidatinnen geschafft.

Bad Salzungen - Anja Kallenberg aus Tiefenort in Bad Salzungen im Wartburgkreis ist Mutter von zwei Mädchen. Die 33-Jährige ist eine von 16 Finalistinnen bei der Miss Germany Wahl*. Die frisch gebackene Miss Thüringen will mit ihrer Teilnahme an dem Wettbewerb zeigen, dass „man auch mit über 30 und als Mutti noch gewisse Hobbys ausüben“ kann.

„Es ist ein unfassbar tolles Gefühl, sein Bundesland vertreten zu dürfen“, sagt die 33-Jährige. Nach dem Hauptschulabschluss arbeitete sich die Thüringerin hoch – Fachhochschulreife mit Bestnoten an der Handelsschule in Fulda, ein duales Tegut-Studium. Für das Lebensmittelunternehmen war sie dann 2003 die jüngste Filialleiterin. Nun steht Anja Kallenbach am 27. Februar 2021 im Finale bei der Miss Germany Wahl. *FuldaerZeitung.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.