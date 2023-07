Albtraum nach Griechenland-Urlaub: Vater droht Gefängnisstrafe wegen Mitbringsel vom Schnorcheln

Von: Karolin Schäfer

Ein Österreicher findet beim Schnorcheln in Griechenland antike Amphoren und nimmt sie als Souvenir mit. Nun droht ihm eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

München/Villach – Ob es ein Camping-Trip durch Europa oder ein erholsamer Strandurlaub ist: Die Sommermonate locken zahlreiche Reisende ins Ausland. Doch für eine österreichische Familie wurde ein Urlaub in Griechenland zum Horrortrip. Das aber nicht etwa wegen einer Preisfalle oder Abzocke. Der Vater fand beim Schnorcheln ein „Urlaubssouvenir“ und nahm es mit nach Hause, was ihm nun eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren einbringen könnte.

Österreichische Familie findet antike Amphoren beim Schnorcheln in Griechenland

Der Vorfall ereignete sich bereits im Sommer 2019. Ein 58-jähriger Mann aus Villach, einer Stadt im österreichischen Bundesland Kärnten, verbrachte seinen Familienurlaub auf der griechischen Insel Rhodos. Das türkisfarbene Meer zieht jedes Jahr Touristen zum Schnorcheln an, so auch in diesem Fall.

Die Kinder des Mannes stießen beim Schnorcheln auf Fragmente von Amphoren, die sie sofort an die Wasseroberfläche brachten, berichteten österreichische Medien. Ein ungewöhnliches Urlaubssouvenir, dachte wohl der Vater. Der 58-Jährige entschied sich, die Fragmente der antiken Gefäße in seinem Gepäck nach Österreich zu bringen. Dort wollte er seinen Fund von Archäologie-Experten bewerten lassen, doch die Mitbringsel können großen Ärger verursachen.

Illegale Ausfuhr von Kulturgütern: Polizei ermittelt gegen Griechenland-Urlauber

„Der Mann gab an, seine Kinder hätten die Bruchstücke beim ‚Schnorcheln‘ gefunden und wären anfangs der Meinung gewesen, es handle sich um wertlose Souvenirs. Erst später wäre ihm bewusst geworden, dass es sich um wertvolle Amphoren handeln könnte“, zitierte die Kronen Zeitung einen Kriminalbeamten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Der Mann hatte offenbar nicht mit den griechischen Behörden gerechnet. Diese leiteten ein Strafverfahren wegen illegaler Ausfuhr von Kulturgütern ein. Dem Vater droht nun eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Das Stadtpolizeikommando Villach übernahm die Ermittlungen auf europäischer Anweisung.

Einer Familie aus Österreich droht großer Ärger nach dem Griechenland-Urlaub: Zehn Jahre Haft könnten im schlimmsten Fall auf den Vater zukommen. (Symbolbild) © Ferrer-Saada/Andia.fr/Imago

Urlaubssouvenirs aus Griechenland werden zur Falle: „In Mittelmeerländern drohen hohe Freiheitsstrafen“

Im Januar 2023 konnte die Polizei acht antike Amphoren in der Wohnung des Mannes sicherstellen, berichtete die regionale Kleine Zeitung. Die Fragmente aus Griechenland wurden anschließend der griechischen Botschaft in Wien übergeben. „Wir werden immer wieder mit Ermittlungen für ausländische Gerichte beauftragt. In diesem Fall war es eine besondere Herausforderung, da es sich um Gegenstände mit besonderem kulturellem Wert für das Land handelte“, zitierte die Zeitung Chefinspektor Walter Niedermüller vom Stadtpolizeikommando Villach.

„In den Mittelmeerländern drohen hohe Freiheitsstrafen, wenn man mit einem frisch ausgegrabenen, aus dem Meer getauchten oder auch nur ‚gefundenen‘ antiken Gegenstand erwischt wird“, warnte das österreichische Bundeskriminalamt. Solche Objekte sind streng geschützt. Urlauber sollten daher ihren Fund nicht berühren und an Ort und Stelle lassen, „wo sie sich befinden“.

