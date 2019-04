Dieser Berg in den Alpen droht zu explodieren - Gefahr für die umliegenden Dörfer

Weil ein Berg in den Alpen durch die Explosion eines Munitionslagers aus dem Zweiten Weltkrieg zu zerbersten droht, lebt die Bevölkerung in Mitholz in Gefahr.

Bern - In den Schweizer Alpen droht ein Munitionslager aus den Jahren des Zweiten Weltkriegs in die Luft zu fliegen. Eine kleinere Explosion könne zwar im Durchschnitt nur alle 300 Jahre passieren, das Risiko für die Bevölkerung der umliegenden Dörfer sei aber nicht akzeptabel, berichtete das Bundesamt für Umwelt. Es informierte Anwohner am Montagabend über die Ergebnisse einer Studie, an der Experten des deutschen Fraunhofer-Instituts für Kurzzeitdynamik beteiligt waren. Das Lager liegt in Mitholz, nahe der Skiregion Kandersteg und gut 60 Kilometer südlich der Hauptstadt Bern.

Mitholz/Alpen: Munitionslager soll geräumt werden

Das Verteidigungsministerium war im vergangenen Sommer in einer Analyse zu dem gleichen Schluss gekommen. Es prüft nun, wie das Lager gesichert werden kann. Und überwacht die Anlage inzwischen mit Video- und Wärmebildkameras sowie Sensoren, die austretende Gase messen.

Das Ministerium prüft den Einsatz eines Roboters oder ferngesteuerten Baggers zur Bergung der verschütteten Munition. Der Prototyp eines solchen Geräts könnte in ein bis zwei Jahren vorliegen, hieß es. Die Bewohner verlangen die vollständige Räumung des Lagers.

Alpen: Schon einmal Explosionskatastrophe in Mitholz

In dem Munitionslager aus den 1940er Jahren war es 1947 bereits zu einer schweren Explosion gekommen. Damals kamen in Mitholz neun Menschen ums Leben und zahlreiche Häuser wurden durch umherfliegende Gesteinsbrocken teils zerstört. In den eingestürzten Anlageteilen und im Schuttkegel liegen noch rund 3500 Tonnen Munition mit mehreren hundert Tonnen Sprengstoff.

Ein ähnliches Katastrophen-Szenario wurde bereits Realität: Berg im Allgäu bricht auseinander - Bevölkerung gefährdet

Erst vor wenigen Wochen sorgte eine Panzermine im Starnberger See für Aufregung, wie merkur.de* berichtet. Auch Jahrzehnte nach dem Krieg, gibt es noch unzählige explosive Relikte unter deutschem Boden.

dpa

Video: Erst letzten Oktober gab es eine Massenevakuation nach Munitionslager-Explosion

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

Video: Auch interessant: Berg im Allgäu droht zu zerbrechen