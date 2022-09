Dauerregen und Erdrutsche: Mindestens 20 Todesopfer bei Unwettern in Mittelamerika

Von: Anna Lorenz

Teilen

Anhaltende Unwetter mit starken Regenfällen haben in Mittelamerika mindestens 20 Menschen das Leben gekostet und schwere Schäden angerichtet. Insbesondere El Salvador und Honduras sind betroffen.

San Pedro Sula – Nachdem bereits Italien aufgrund schwerer Unwetter vor Kurzem viele Tote zu betrauern hatte, wurde nun auch Mittelamerika von heftigen Regenfällen heimgesucht. Auch dort forderten die Extremwetterlagen zahlreiche Todesopfer und verwüsteten insbesondere die Länder Honduras und El Salvador.

Unwetter in Mittelamerika: Heftiger Dauerregen bringt Überschwemmungen und Erdrutsche mit sich

Tagelanger Starkregen hat, wie obiges Video zeigt, in weiten Teilen Mittelamerika Flüsse über die Ufer treten lassen und Landmassen in Bewegung gesetzt. Ganze Berghänge rutschten ab, Häuser wurden von Schlamm und Geröll verschüttet. Mindestens 20 Menschen seien bei den Unwettern ums Leben gekommen, davon, wie die Zeitung La Prensa am Freitag (23. September) berichtete, mindestens 13 Menschen in Honduras. El Salvador zählt nach Angaben der örtlichen Behörden bislang sieben Todesopfer. In beiden Ländern wurden zahlreiche Häuser beschädigt, tausende Einwohner mussten in Notunterkünfte übersiedeln. Mittelamerika immer wieder von Tropenstürmen heimgesucht – zuletzt richtete Hurrikan „Fiona“ große Zerstörung an.

Sieben Menschen starben in Huizucar, El Salvador, nachdem ihre Häuser unter den Schlammmassen begraben wurden, wie der Zivilschutz mitteilte. © Marvin RECINOS / AFP

Die „humanitäre Krise“, wie die Regionaldirektorin der Hilfsorganisation International Rescue Committee, Meg Galas, erklärte, werde durch den Klimawandel und seine Folgen intensiviert. Experten befürchten schon seit längerem zunehmende Umweltkatastrophen. „Wir brauchen Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft, um mehr humanitäre Hilfe zu leisten, die den Menschen hilft, zu überleben und ihr Leben wieder aufzubauen“, so Galas.