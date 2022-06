Passagierin stürzt vor Mallorca von Kreuzfahrtschiff ins Meer - Suche aufgegeben

Von: Tom Offinger

Eine Traumkreuzfahrt könnte für eine Passagierin im Alptraum enden. Vor Mallorca stürzte eine Frau ins Mittelmeer - die Küstenwache hat die Suche inzwischen aufgegeben.

Update vom 7. Juni, 8.05 Uhr: Traurige Nachrichten am Pfingstwochenende: Eine Frau ist in der Nacht auf Sonntag von einem Kreuzfahrtschiff gestürzt und vor Mallorca im Mittelmeer verschwunden (siehe Erstmeldung). Rettungskräfte suchten seitdem nach ihr, nun wurden die Maßnahmen aber offenbar eingestellt.

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, hat die Seenotrettung die Suche aufgegeben. Schiffe in der Gegend sollten zwar weiterhin per Notsignal gewarnt werden, die unmittelbaren Suchmaßnahmen wurden aber beendet. Für die verschwundene Frau gibt es also kaum noch Hoffnung.

Passagierin stürzt vor Mallorca von Kreuzfahrtschiff ins Meer

Erstmeldung vom 6. Juni, 21.50 Uhr: Barcelona/München - Es hätte ein schöner Urlaub auf hoher See werden soll: Am Samstagabend (4. Juni) war das Kreuzfahrtschiff „Azamara Quest“ aus dem Hafen von Barcelona ausgelaufen. Wenige Stunden später sorgte dann ein Notruf für Aufruhr - eine Passagierin soll vor Mallorca vom Schiff gestürzt und im Mittelmeer verschwunden sein. Erste Rettungsmaßnahmen erfolgten leider ergebnislos.

Kreuzfahrtunglück vor Mallorca

„Um zwei Uhr morgens hat das Kreuzfahrtschiff ‚Azamara Quest‘ unsere Zentrale in Palma über eine Person informiert, die 120 Kilometer vor Mallorca ins Wasser gefallen ist“, zitiert die britische Boulevard-Zeitung Sun einen Sprecher der spanischen Küstenwache. Genauere Angaben zur verschwundenen Passagierin selbst gibt es kaum. Wie die Zeitung berichtet, soll es sich um eine Frau mittleren Alters handeln, ihre Nationalität ist bislang unbekannt.

Während die spanische Küstenwache mit zwei Hubschraubern und einem Schiff nach der vermissten Passagierin suchten, hielt sich die „Azamara Quest“ scheinbar nicht lange mit der verschwundenen Person auf. Wie ein Twitter-Post eines auf Kreuzfahrten spezialisierten Anwalts zeigt, fuhr das Schiff nur einmal zurück und wendete etwas später wieder um seinen geplanten Kurs fortzusetzen. „Sieht nicht danach aus, dass das Schiff eine ausgedehnte Suche durchgeführt habe“, bilanziert er weiter.

Kreuzfahrtunglück vor Mallorca: „Azamara Quest“ fährt auch nach Marokko

Das Unglück soll sich am ersten Tag einer achttägigen Kreuzfahrt rund um Spanien ereignet haben. Auf der Reise, die laut Angaben der Sun nur für Erwachsene ausgeschrieben war, sollte neben Mallorca auch die marokkanische Stadt Casablanca angesteuert werden.

Am kommenden Montagmorgen (13. Juni) wird die „Azamara Quest“ dann nach einer Überfahrt aus Cartagena in Malaga erwartet. (to)