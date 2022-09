Menschen rennen panisch auf die Straße: Zwei Erdbeben erschüttern griechische Ferieninsel

Von: Miriam Haberhauer

Symbolbild: Die Schlossruine Lykourgos Logothetis liegt in der Kleinstadt Pythagorio im Süden der Ferieninsel Samos. © IMAGO/huntz

Zwei Erdbeben erreichten am Mittwochnachmittag die griechische Ferieninsel Samos. 15 Minuten lagen zwischen den beiden Beben. Menschen liefen in Panik auf die Straßen, wie ein Sprecher berichtet.

Samos – Die griechische Ferieninsel Samos wurde am Mittwochnachmittag (31. August) von zwei aufeinanderfolgenden Erdbeben heimgesucht. Wie das Geodynamische Institut Athen berichtet, lagen die beiden Beben circa zehn Kilometer südlich der Insel, jeweils 13 Kilometer unter dem Meeresboden. Das erste Beben erreichte eine Stärke von 4,8, das zweite erfolgte 15 Minuten später mit einer Stärke von 5,2.

Griechische Ferieninsel Samos: Menschen rannten panisch ins Freie

Schon der erste Erdstoß veranlasste die Menschen panisch ins Freie zu rennen, wie ein Sprecher des Inselrettungsdienstes im griechischen Fernsehen berichtete. Verletzte oder Sachschäden wurden bisher dennoch nicht gemeldet, so der Bürgermeister von Ost-Samos, Giorgos Stantzos, gegenüber dem griechischen Fernsehsender Skai. „Wir prüfen, ob es Schäden gibt, aber bislang wurde nichts entdeckt“, sagte Stantzos dem TV-Sender. Es gebe viele Touristen auf der Insel, die Menschen müssten sich jedoch keine Sorgen machen. Er rief Touristen und Bewohner dazu auf, Ruhe zu bewahren und nicht in Panik zu verfallen. Es gäbe keinen Grund zur Sorge, so der Politiker weiter.

Die Bewohner von Samos haben das schwere Beben vom Oktober 2020 noch in den Knochen - damals waren bei Erdstößen der Stärke 6,9 mehrere Gebäude eingestürzt und zwei Jugendliche ums Leben gekommen. An der türkischen Westküste, die ebenfalls betroffen war, wurden mehr als 100 Opfer gezählt. (mlh/dpa)