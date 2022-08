Patentrecht: Moderna verklagt Rivalen Biontech wegen Corona-Impfstoff

Corona-Impfstoff: Moderna verklagt Biontech. © IMAGO/Pongmanat Tasiri

Patentstreit zwischen Impfstoffherstellern: Die Firma Moderna aus den USA verklagt das deutsche Unternehmen Biontech. Die Amerikaner fordern eine Entschädigung.

Cambridge - Die US-Biotechfirma Moderna will den deutschen Rivalen Biontech und dessen Partner Pfizer wegen angeblicher Patentrechtverletzungen bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen zur Rechenschaft ziehen. Moderna habe deshalb Klagen bei Gerichten in den USA und in Deutschland eingereicht, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Moderna fordert Entschädigung von Biontech

Moderna fordert Entschädigung für Verletzungen geistiger Eigentumsrechte, machte bislang aber keine Angaben zur Höhe. Konkret gehe es um die Entwicklung von mRNA-Impfstoff gegen Covid-19. Moderna habe hier bereits vor Ausbruch der Pandemie „Milliarden von Dollar“ investiert und wolle seine innovative Technologie-Plattform schützen, sagte Vorstandschef Stephane Bancel laut einer Pressemitteilung. (dpa)