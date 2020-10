Dschungelcamp 2021 (RTL): Irres Gerücht um Kandidaten - Ist dieser Promi aus NRW dabei?

Das Dschungelcamp 2021 auf RTL bietet wegen des Coronavirus einige Überraschungen. Vor dem Start der neuen Staffel gibt es wilde Gerüchte um die Teilnehmer.

Nächstes Jahr könnte alles anders werden, wie RUHR24.de* berichtet. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie findet die beliebte TV-Show nicht in Australien statt. Es gibt beim Dschungelcamp 2021 aktuell Gerüchte um einen bekannten Kandidaten aus NRW - Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor*, könnte mitmachen.

Sicher ist das jedoch noch nicht. Das Dschungelcamp findet in diesem Jahr übrigens in Wales statt. Dort gibt es bekanntlich keinen Dschungel. Dort gibt es ein gruseliges Geisterschloss für die Kandidaten. Für Spannung ist in jedem Fall gesorgt - ob mit Andrej Mangold, einem möglichen Kandidaten aus NRW, oder ohne. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.