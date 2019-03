Bewaffneter Raubüberfall auf Netto: Fahndung läuft - das ist der aktuelle Stand

Mit einer Pistole betrat ein noch unbekannter Täter den Supermarkt in Mörfelden-Walldorf und bedrohte die Mitarbeiter.

Update, 14.03., 10:00 Uhr: Nach dem Überfall am Mittwoch auf einen Netto in Mörfelden-Walldorf ist der Täter nach wie vor flüchtig. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen Auskunft gab, brachte die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Überfall keine neuen Erkenntnisse.

Im Moment läuft jetzt eine allgemeine Fahndung, die Kriminalpolizei Rüsselsheim hat die Ermittlungen erzeit aufgenommen und sucht immer noch mit der gleichen Täterbeschreibung nach dem unbekannten Bewaffneten.

Erstmeldung vom 13.03.: Mörfelden-Walldorf - Am Mittwochmorgen überfiel ein bewaffneter Räuber einen Supermarkt in der Bürgermeister-Klingler-Straße in Mörfelden-Walldorf. Nach ersten Erkenntnissen betrat der bislang noch unbekannte Mann gegen 6 Uhr das Geschäft über eine Rampe am Hintereingang des Supermarktes, die zu diesem Zeitpunkt für die Warenanlieferung genutzt wurde.

Mörfelden-Walldorf: Täter erbeutet mehrere hundert Euro

Im Verkaufsraum traf der Täter auf einen Mitarbeiter des Marktes und forderte ihn, mit einer Waffe drohend, ihm den Bargeldbestand aus den Kassen auszuhändigen. Dabei dürfte es sich um eine Summe von mehreren hundert Euro handeln, wie das Polizeipräsidium Rüsselsheim mitteilte. Im Anschluss flüchtete der Mann in eine unbekannte Richtung.

Kriminalpolizei Rüsselsheim sucht nach Zeugen

Der Täter wird als circa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er war dunkel bekleidet, er verhüllte sein Gesicht mithilfe eines Schals. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtenden verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Unbekannten geben können.

Erst letztens überfiel ein Mann mit einer Pistole eine Tankstelle in Mörfelden-Walldorf.

