Illegales Autorennen reißt unbeteiligte Frau in den Tod: Fahrer werden angeklagt

Feuerwehr erschießt Zirkus-Zebra - Anwohner entsetzt, Dompteur komplett verzweifelt: „Das war Mord!“

Große Aufregung in Liepen, einem kleinen Dorf in Mecklenburg. Ein Zebra liegt erschossen am Straßenrand. Tränen fließen. Über die Umstände wird gestritten.