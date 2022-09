Sieht so eine künftige Raumstation auf dem Mond aus? Esa präsentiert Pläne ihrer Vision

Von: Momir Takac

So könnte eine Raumstation auf dem Mond aussehen. © Pneumocell/Esa

Noch ist es nur eine Vision: Die europäische Raumfahrtbehörde Esa zeigt Pläne, wie künftig eine Raumstation auf dem Mond aussehen könnte.

Paris - Irgendwann werden die Menschen der Erde wohl den Mond besiedeln. Eine unbemannte Mondmission startet in Kürze, 2024 sollen dann auch wieder Menschen den Erdsatelliten betreten.

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer rechnet in weniger als zehn Jahren mit der Landung eines deutschen Raumfahrers auf dem Mond. Bis zu einer möglichen Besiedelung wird zwar noch eine Zeit vergehen. Doch bei der europäischen Raumfahrtagentur Esa wird bereits an den Voraussetzungen gefeilt. Sie präsentierte jetzt das Ergebnis einer Studie, wie eine Raumstation auf dem Mond aussehen könnte - mitsamt Bild.

Spiegel auf aufblasbaren Ringelementen: Esa zeigt Vision einer Mondstation

Die Idee sieht teils eingegrabene aufblasbare Ringelemente vor, die durch eine vier bis fünf Meter dicke Regolith-Schicht geschützt sind. Dadurch sollen die „aufblasbaren Strukturen“ vor extremen Temperaturen, kosmischer Strahlung und Meteoriten geschützt werden, heißt es.

Das Mondhabitat könnte in unmittelbarer Nähe eines der Pole entstehen, wo nahezu ununterbrochen die Sonne scheint. Über jeder Einheit sollen bewegliche Spiegel installiert werden, die das Sonnenlicht in Krater leiten. Von dort sollen es weitere Spiegel in Gewächshäuser reflektieren, die sich in den donut-förmigen Elementen befinden. Die Gewächshäuser wären sogar durch Tunnel miteinander verbunden. Vorgesehen sind auch Arbeits- und Wohnbereiche aus zweilagiger, aufblasbarer Folie.

Raumstation auf dem Mond: Nasa macht mit „Artemis 1“ den Anfang

Das Modell stammt vom österreichischen Unternehmen Pneumocell. Der erste Vorschlag für eine Mondstation ist es allerdings nicht. Im Zusammenhang mit der international beworbenen Vision eines „Moon Village“ von Esa-Chef Jan Wörner wurden bereits andere Konzepte vorgelegt.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat mit dem Artemis-Programm eine Art Raumstation angepeilt. Den Anfang soll die unbemannte Mondmission Artemis 1 machen. (mt/dpa)