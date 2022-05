Mongolei: Geschichte, Politik, Bevölkerung und Geografie

Teilen

Die Statue von Sukhbaatar in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar © imago stock&people

Die Mongolei ist der zweitgrößte Binnenstaat der Welt. Während die Großstädte wie Ulaanbaator schon verhältnismäßig modern sind, leben viele Menschen auf dem Land noch nach traditionellen Lebensweisen und sind auch zum Teil noch Nomaden.

Die Mongolei gilt als der am dünnsten besiedelte Staat der Welt.

Das recht hoch gelegene Land weist extreme klimatische Bedingungen auf.

Rund ein Drittel aller bis heute bekannten Dinosaurier wurden hier entdeckt.

Ulaanbaatar – Mit einer Fläche von 1.564.116 Quadratkilometern und einer Einwohnerzahl von gerade mal 3,2 Millionen Menschen gilt die Mongolei als der am dünnsten besiedelte Staat der Welt. Das Land ist in seiner Infrastruktur nur sehr schwach ausgebaut. Während die Städte verhältnismäßig modern sind, benutzen die Mongolen in den ländlichen Regionen noch Pferde, um von Ort zu Ort zu gelangen. Hinzu kommt, dass etwa ein Drittel aller Einwohner in großer Armut lebt.

Mongolei: Frühgeschichte und Altertum

Schon vor 500.000 Jahren lebte auf dem Gebiet der heutigen Mongolei der Homo erectus. Die ältesten Belege für den modernen Menschen sind 45.000 Jahre alte Steinwerkzeuge, die im Tal des Flusses Tolbor gefunden wurden. In der Bronzezeit (ca. 2500 vor Christus bis 1000 vor Christus) nahm die kulturelle Entwicklung des Landes an Fahrt auf.

Die Mongolei wurde erstmals schriftlich in chinesischen Chroniken erwähnt. So versuchte bereits im dritten Jahrhundert vor Christus der Stamm der Xiongnu aus den südlichen chinesischen Staaten, in das Land einzufallen. Als Antwort auf die im Gegenzug erfolgenden Mongoleneinfälle begann man unter Kaiser Qin Shihuangdi mit dem Bau der Chinesischen Mauer. Noch bis ins Mittelalter war die Mongolei vorwiegend ein Land von Hirten und Nomaden.

Mongolei: Dschingis Khan und die Blütezeit des Mongolenreiches

Der berühmte Mongolenherrscher Dschingis Khan (1155-1227) vereinte die mongolischen Stämme zu einem großen Reich, das sich von Mitteleuropa bis in den Fernen Osten erstreckte. Seinem Enkel Kublai Khang gelangt es schließlich sogar, das benachbarte China zu erobern. Er begründete im Jahr 1271 die chinesische Yuan-Dynastie. Die Mongolei wurde so ein riesiges Weltreich. Unter ihm wurde Tibet unter chinesischer Verwaltung gestellt und der Buddhismus zu Staatsreligion erhoben.

Ab Ende des 17. Jahrhunderts schwand der Einfluss des Mongolenreichs und geriet immer mehr unter die Herrschaft der Mandschu. 1691 gingen die Reste des mongolischen Reichs an China über. Das Reich der Mandschu hielt bis Anfang des 20. Jahrhunderts an. Obwohl die Mongolei 1911 ihre Unabhängigkeit ausrief, übte Russland großen Einfluss auf das Land aus. 1924 wurde die Mongolische Volksrepublik gegründet.

Mongolei: Kommunistische Herrschaft und Demokratisierung

Nachdem der Kommunismus eingeführt war, versuchte Russland in der Mongolei einen sozialistischen Staat zu etablieren. Da die Nomaden auf dem Land dieses Vorhaben ausbremsten kam es 1937/38 unter dem damaligen Sowjetführer Stalin zu sogenannten „Säuberungsaktionen“, bei denen zahlreiche Menschen (darunter auch buddhistische Mönche) getötet wurden. Dabei wurden auch viele Kulturgüter und Klöster zerstört.

Mit dem Zerfall der Sowjetunion kam es 1990 auch in der Mongolei zu einem politischen Wandel. Die kommunistische Regierung dankte ab und machte den Weg frei für Demokratie und Marktwirtschaft. 1992 erhielt die Mongolei eine neue Verfassung und wurde von der Volksrepublik in eine Republik umgewandelt. Dennoch waren die frühen 1990er Jahre noch geprägt von Inflation und Knappheit. Inzwischen zählt die Mongolei trotz Vorwürfen von Korruption und Vetternwirtschaft zu eine der stabileren Demokratien des ehemaligen Ostblocks.

Mongolei: Das politische System

Das politische System in der Mongolei hat sich aus dem ursprünglichen Einparteiensystem in eine parlamentarische Demokratie mit mehreren Parteien verwandelt. Für die Verfassung von 1992 standen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sowie die Verfassung Frankreichs Pate. Staatsoberhaupt ist der Staatspräsident, der auf vier Jahre direkt gewählt wird (mit der Beschränkung auf zwei Amtszeiten). Er ist auch Oberkommandierender der Streitkräfte und Vorsitzender des nationalen Sicherheitsrates. Derzeit ist Uchnaagiin Chürelsüch der Staatspräsident. Das Amt des Regierungschefs wird von Premierminister Luvsannamsrain Oyu-Erdene ausgeführt.

Die Republik Mongolei besitzt ein Einkammerparlament, das auch Großer Staats-Chural genannt wird. Es umfasst 76 Abgeordnete, die alle vier Jahre gewählt werden. 2016 wurde das Verhältniswahlrecht in ein Mehrheitswahlsystem mit Einerwahlkreisen umgestellt. Die Judikative des Landes wird vom Obersten Gerichtshof ausgeführt und ist von der Exekutive sowie Legislative des Landes unabhängig.

Mongolei: Fakten im Überblick

Hauptstadt: Ulaanbaatar

Amtssprache: Mongolisch

Fläche: 1.564.116 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 3,2 Millionen (Stand 2019)

Währung: Tögrög (MNT)

Verwaltungsgliederung: 21 Aimags (Provinzen) und Hauptstadt Ulaanbaatar (Ulan Bator)

Religion: Buddhismus und Schamanismus

Mongolei: Sprachen und Bevölkerung

Die Amtssprache ist Mongolisch, wobei die chalcha-mongolische Sprache in der Mongolei der wichtigste Vertreter der Mongolischen Sprachfamilie ist. Sie wird von etwa 85 Prozent der ethnischen Mongolen als Muttersprache gesprochen. Der Rest setzt sich aus den Burjaten im Norden, Durbet im Nordwesten, Dariganga im Südosten und den Westmongolen wie den Oiraten im Westen zusammen, wo auch noch türkische Sprachen wie Kasachisch oder Tuwinisch zu finden sind. Während im Sozialismus noch zusätzlich Russisch unterrichtet worden ist, gilt inzwischen Englisch als erste offizielle Fremdsprache.

Obwohl sich die Einwohnerzahlen von 1960 bis 1990 mehr als verdoppelt haben, gilt die Mongolei immer noch als am dünnsten bevölkerter Staat der Welt. Die große Mehrheit der Bevölkerung gehört mit einem Anteil von 85 Prozent zum Volk der Mongolen. Hinzu kommen die Minderheiten wie die verschiedenen Turkvölker. Die zugewanderten Russen oder Han leben vor allem in den Städten. Allerdings ist auch der Anteil an Russen seit der Demokratisierung des Landes stark zurückgegangen. Die Mongolen selbst gelten als überaus freundlich und sind für ihren geradlinigen Charakter bekannt.

Mongolei: Geografie und Städte

Die Mongolei ist ein Binnenstaat in Asien, der im Norden an Russland und im Süden an die Volksrepublik China grenzt. Die Geografie des Landes wird maßgeblich bestimmt von Steppenlandschaften. Hinzu kommt das verhältnismäßig kalte Klima des Landes (im Winter schon mal bis zu minus 50 Grad Celsius). Die mittlere Landeshöhe liegt bei etwa 1.580 Meter über dem Meeresspiegel. Neben den Gebirgs- und Steppenregionen gibt es aber auch noch die Wüste Gobi, in der es schon mal extrem heiß werden kann (im Sommer bis zu 40 Grad).

Menschen, die in den ländlichen Regionen leben, führen vorwiegend ein Nomadendasein. Sie ziehen mit Viehherden durch das Land, werden jedoch bei ihrer Suche nach guten Bedingungen und Futter nicht sesshaft. Etwa 72,8 Prozent der Bevölkerung lebt schon aufgrund der extremen klimatischen Bedingungen bevorzugt in Städten oder städtischen Räumen. Dabei wohnen allein in der Hauptstadt Ulaanbaatar 43 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes.

Die größten Städte der Mongolei im Überblick

1 Ulaanbaatar: 1.395.773 Einwohner, Region: Ulaanbaatar

Ulaanbaatar: 1.395.773 Einwohner, Region: Ulaanbaatar 2 Erdenet: 100.183 Einwohner, Region: Orchon

Erdenet: 100.183 Einwohner, Region: Orchon 3 Darchan: 81.517 Einwohner, Region: Darchan-Uul

Darchan: 81.517 Einwohner, Region: Darchan-Uul 4 Tschoibalsan: 46.221 Einwohner, Region: Dornod

Tschoibalsan: 46.221 Einwohner, Region: Dornod 5 Mörön: 40.770 Einwohner, Region: Chöwsgöl

Mörön: 40.770 Einwohner, Region: Chöwsgöl 6 Nalaich: 37.659 Einwohner, Region: Ulaanbaatar

Nalaich: 37.659 Einwohner, Region: Ulaanbaatar 7 Ölgii: 37.326 Einwohner, Region: Bajan-Ölgii

Ölgii: 37.326 Einwohner, Region: Bajan-Ölgii 8 Arwaicheer: 32.891 Einwohner, Region: Öwörchangai

Arwaicheer: 32.891 Einwohner, Region: Öwörchangai 9 Bajanchongor: 31.731 Einwohner, Region: Bajanchongor

Bajanchongor: 31.731 Einwohner, Region: Bajanchongor 10 Chowd: 30.777 Einwohner, Region: Chowd

Mongolei: Wissenswertes zum Land

Das Mongolei ist reich an Bodenschätzen: Das Land verfügt über ein Kohle-, Kupfer- und Goldvorkommen. In der Wüste Gobi wurde zudem Erdöl entdeckt. Der wichtigste Wirtschaftssektor ist immer noch der Bergbau, der die meisten Arbeitsplätze stellt. Die Mongolei ist wirtschaftlich eng mit China verbunden. Aber auch Russland hat hier bereits Firmen aufgebaut. In jüngerer Zeit interessieren sich zudem die Europäische Union und die Vereinigten Staaten an Kooperationen mit dem wirtschaftlich aufstrebenden Land, das allerdings immer noch zu den ärmsten Ländern der Welt zählt.

Die Mongolei erweist sich als wahres Paradies für Paläontologen. Aufgrund des früher warmen und später trockenen sowie kühlen Klimas sind hier zahlreiche Überreste an Dinosaurierknochen erhalten geblieben. Seit den 1920er Jahren wurden hier immer wieder bedeutende und spektakuläre Funde gemacht. Neben Fossilien von Velociraptoren oder auch dem Tarbosaurus, wurden hier auch die ersten Dinosauriereier entdeckt.