Montenegro: Geschichte, Politik, Bevölkerung und Geografie

Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja in Podgorica, Montenegro © IMAGO / Westend61

Montenegro ist ein Land der Gegensätze. Die Landschaft wird bestimmt von mediterranen Küstenstränden bis hin zu unwegsamen Gebirgszügen im Landesinneren. Außerdem ist es aufgrund seiner Geschichte Heimat verschiedener Ethnien.

Montenegro gehörte einst zum Staat Jugoslawien.

Neben Montenegrinisch wird auch Serbisch, Bosnisch, Albanisch und Kroatisch gesprochen.

Der Staat ist zwar nicht Mitglied in der EU, nutzt aber dennoch den Euro als Zahlungsmittel.

Podgorica – Mit einer Fläche von 13.812 Quadratkilometern und einer Einwohnerzahl von etwa 622.000 Menschen zählt Montenegro zu den kleineren Staaten in Europa. Das Land ist zwar kleiner als das Bundesland Schleswig-Holstein hat aber gleich drei Klimazonen aufzuweisen – daneben auch den regenreichsten Ort des Kontinents. Aufgrund seiner wechselhaften Geschichte existieren hier gleich mehrere Ethnien, Sprachen und Religionen nebeneinander. Dennoch weist das Land auch eine eigene Identität auf.

Montenegro: Von der Antike bis zum Fürstbistum

Schon in der Antike siedelten hier Stämme der Illyrer, Daker und Thraker, die im dritten Jahrhundert vor Christus von den Römern verdrängt worden waren. Gegen Ende des vierten Jahrhunderts ging Montenegro bei der Teilung des Römischen Reichs an das Byzantinische Reich über. Dadurch wuchs auch der Einfluss der orthodoxen Kirche stetig an. Ab dem sechsten Jahrhundert wanderten immer mehr Serben, Kroaten und Slowenen in das Balkangebiet ein.

Im 15. Jahrhundert entwickelte sich eine neue Blütezeit unter Ivan Crnojevic, der auch als der Schwarze Ivan in die Geschichte des Landes einging. Er kämpfte erfolgreich gegen die Osmanen und trug auch zum technologischen Fortschritt des Landes bei. Unter seiner Regentschaft wurde außerdem die Kirche gestärkt, sodass Montenegro als Fürstbistum unter dem Einfluss verschiedener Bischöfe stand. In dieser Zeit näherte sich der kleine Staat auch immer mehr an Russland an.

Montenegro: Fürstentum, Königreich und Gliedstaat Jugoslawiens

Im Jahr 1852 wurde Montenegro ein Fürstentum. Fürst Nikola I. gelang bis 1878 den Sieg über die Herrschaft der Osmanen. Obwohl er die Modernisierung des Landes vorantrieb, unterdrückte er inländische Demokratisierungsversuche. 1910 verwandelte er das Fürstentum in ein Königreich und rief sich selbst zum König aus. Allerdings endete seine Herrschaft mit Ende des Ersten Weltkriegs.

1918 wurde Montenegro in das neu gegründete Königreich Jugoslawien eingegliedert. Nach der Zerschlagung Jugoslawiens durch deutsche Truppen wurde Montenegro als italienischer Marionettenstaat „Unabhängiger Staat Montenegro“ wiedererrichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es neben Serbien, Kroatien, Makedonien, Bosnien und Herzegowina eine Teilrepublik der Sozialistischen Föderativen Volksrepublik Jugoslawien.

Montenegro: Weg in die Unabhängigkeit

Als Jugoslawien zu zerbröckeln begann und die Teilstaaten ihre Unabhängigkeit einforderten, kam es in einer Volksabstimmung von 1992 nach dem Austritt Kroatiens und Sloweniens zum Verbleib von Montenegro und Serbien in der neuen „Bundesrepublik Jugoslawien“. Da viele Menschen dennoch weiterhin einen unabhängigen Staat forderten, kam es in den Folgejahren zu Auseinandersetzungen und Konflikten zwischen Serbien und Montenegro.

2003 kam es mit Unterstützung der EU vorerst zur Bildung des Staates „Serbien und Montenegro“. Drei Jahre später wurde unter Premierminister Milo Dukanovic eine Volksabstimmung durchgeführt, welche die komplette Eigenständigkeit des Landes zum Ziel hatte. Mit Erfolg: Am 3. Juni 2006 wurde die Unabhängigkeit Montenegros verkündet. Seitdem sucht der Staat die Nähe zur EU und gilt als offizieller Beitrittskandidat. Immerhin ist der Euro offizielle Währung des Landes.

Montenegro: Das politische System

Montenegro ist eine parlamentarische Republik und gemäß seiner Verfassung ein demokratischer und ökologischer Rechtsstaat. Der Staatspräsident ist das Staatsoberhaupt und wird für fünf Jahre direkt gewählt. Das Parlament des Landes besteht aus einer Kammer mit 81 Sitzen. Die Abgeordneten werden für vier Jahre gewählt.

Die Verfassung des multi-ethnischen Landes garantiert alle demokratischen Grundrechte und auch der Schutz nationaler Minderheiten ist in ihr verankert. Diese haben das Recht auf Bildung ihrer Muttersprache, auf Gebrauch dieser Sprache gegenüber Behörden sowie das Recht auf Verwendung ihrer nationalen Symbole und eine angemessene Vertretung im Staatsapparat. 2012 wurden die Verhandlungen zu einem EU-Beitritt aufgenommen. 2017 wurde Montenegro NATO-Mitglied.

Montenegro: Fakten im Überblick

Hauptstadt: Podgorica

Amtssprache: Montenegrinisch, regional auch Serbisch, Bosnisch, Albanisch und Kroatisch

Fläche: 13.812 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 622.000 (Stand 2020)

Währung: Euro

Verwaltungsgliederung: 24 Gemeinden

Religion: Serbisch-Orthodox (72 %)

Montenegro: Sprachen und Bevölkerung

Montenegro ist ein multi-ethnisches Land. Laut der Verfassung von 2007 gilt Montenegrinisch als Amtssprache, aber regional sind auch Serbisch, Bosnisch, Albanisch und Kroatisch als Amtssprachen anerkannt. Dies betrifft vor allem die Gemeinden, in welchen die jeweiligen Minderheiten des Landes die Bevölkerungsmehrheit stellen. Das Montenegrinische besitzt mit 41,1% den größten Sprachanteil, gefolgt von Serbisch mit 39,1%, Montenegrinisch und Serbisch mit 11,5%, Bosnisch mit 3,7%, Serbokroatisch mit 3,5% und Kroatisch mit 1,1%.

Die Minderheiten der Bevölkerung sind unterschiedlich im Land verteilt. Die Serben leben vorwiegend im Norden an der Grenze zu Serbien sowie Bosnien und Herzegowina. In der Küstenstadt Herceg Novi stellen sie sogar die Bevölkerungsmehrheit. Die Bosniaken und Slawischen Muslime leben vor allem im Nordosten sowie im Dreiländereck Serbien-Kosovo-Albanien. Hier ist auch die Minderheit der Albaner anzutreffen.

Montenegro: Geografie und Städte

Montenegro liegt am der Adriaküste, eingerahmt von den Ländern Kroatien im Westen, Bosnien und Herzegowina im Nordwesten, Serbien im Nordosten, dem Kosovo im Südosten und Albanien im Süden. Im europäischen Vergleich ist Montenegro ein verhältnismäßig dünn besiedeltes Land. Ausschlaggebend hierfür sind die vielen unzugänglichen Hochgebirge, die teilweise durch recht steil abfallende Schluchten zerteilt werden. Die Tara-Schlucht gilt sogar als tiefste Schlucht Europas.

Besondere Bedeutung kommt hier den Poljen zu. Der aus dem dinarischen Karst übernommene Begriff bezeichnet Ackerflächen, die sich sowohl für landwirtschaftliche Nutzung als auch zur Besiedlung eignen. Die Landschaft ist außerdem prägend für den Namen des Landes. Montenegro leitet sich vom venetischen „montagna negra“ ab, was übersetzt „Schwarzer Berg“ bedeutet. Die Selbstbezeichnung Crna Gora kann auch als „schwarzes Gebirge“ oder „schwarz bewaldetes Gebirge“ übersetzt werden.

Die größten Städte und Gemeinden Montenegros im Überblick

1 Podgorica: 143.718 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 57,4% Montenegriner

Podgorica: 143.718 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 57,4% Montenegriner 2 Nikšić: 72.443 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 63,7% Montenegriner

Nikšić: 72.443 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 63,7% Montenegriner 3 Bijelo Polje: 46.051 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 36,0% Serben

Bijelo Polje: 46.051 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 36,0% Serben 4 Bar: 42.048 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 46,5% Montenegriner

Bar: 42.048 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 46,5% Montenegriner 5 Berane: 33.970 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 43,0% Serben

Berane: 33.970 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 43,0% Serben 6 Herceg Novi: 30.864 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 48,9% Serben

Herceg Novi: 30.864 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 48,9% Serben 7 Pljevlja: 30.786 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 57,1% Serben

Pljevlja: 30.786 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 57,1% Serben 8 Rožaje: 22.964 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 83,9% Bosniaken

Rožaje: 22.964 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 83,9% Bosniaken 9 Kotor: 22.601 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 48,9% Montenegriner

Kotor: 22.601 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 48,9% Montenegriner 10 Ulcinj: 19.921 Einwohner, Ethnische Mehrheit: 70,7% Albaner

Montenegro: Wissenswertes zum Land

Das Land ist zwar verhältnismäßig klein, aber gleich in drei Klimazonen unterteilt. Während an der Küste vor allem mediterranes Klima herrscht, wird das Klima im Landesinneren von zahlreichen Niederschlägen bestimmt. Das Dorf Crkvice in der Gemeinde Kotor gilt sogar als niederschlagsreichster Ort Europas. Er liegt in etwa auf 1.000 Meter Höhe am Rande des Dinarischen Gebirges.

Etwa 40 Prozent des gesamten Landes ist mit Wald bedeckt. Holz ist daher auch ein wichtiger Wirtschaftszweig. Vor allem in den Bergen sind recht exotische Waldarten zu Hause, darunter auch die Schlangenhaut-Kiefer, der Griechische Ahorn oder die Baum-Hasel. Allerdings steht die Hälfte des Waldgebietes unter Naturschutz. Damit die Artenvielfalt des Landes erhalten bleibt, wurden auch mehrere Nationalparks errichtet, wie der Durmitor-Nationalpark, in welchem sich auch die Tara-Schlucht befindet oder auch der Biogradska Gora, der noch Urwald-Bestände aufweist und Heimat vieler Tier- und Pflanzenarten ist.

Inzwischen beginnt auch der Tourismus wieder aufzublühen. Während der Jugoslawienkriege wurde dieser Wirtschaftszweig fast gänzlich zerstört. Dabei war Montenegro bereits in den 1920er Jahren ein beliebtes Urlaubsland. In den 1930er Jahren wurde der Strand von Becici sogar zum schönsten in Europa erklärt. Doch in Montenegro kann man sich nicht nur am Meer erholen. Auch die Skigebiete in den Bergen bieten schon wieder gute Voraussetzung für Wintersportler.