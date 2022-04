Mord an russischen Oligarchen? Sechs Menschen binnen 24 Stunden tot!

Drei Leichen wurde in Moskau (Russland) gefunden. © Oliver Vogler/imago

Sechs Menschen sterben innerhalb weniger Stunden. Zusammenhang: Es sind Oligarchenfamilien. Die Polizei in Moskau und in Spanien ermittelt jetzt.

Lloret de Mar/Moskau – Die russischen Oligarchen sind seit dem Ukrainekrieg im Fokus der Welt. Durch die Sanktionen der EU sind viele Reichtümer, wie die Yacht „Dilbar“ des Oligarchen Alisher Usmanov, beschlagnahmt. Es kommt sogar zu Situationen, wo einer der rechten Männer der Welt, Roman Abramowitsch, seine Freunde um Geld anbettelt. Zusätzlich jagt nun eine spezielle Task-Force weitere Besitztümer der Oligarchen. Erst vor wenigen Tagen entdeckten Ermittler zwei Luxuskarossen von Alischer Usmanow in einer Tiefgarage im bayrischen Oberland. Und jetzt überschatten zwei schreckliche Meldungen die Oligarchen-Welt.

Am Montag, 18. April 2022, entdeckte die 26-jährige Tochter des Oligarchen Vladislav Avayev, in dessen Wohnung in Moskau drei vermutlich erschossenen Personen. Dabei handelt es sich um die Frau (47) des Oligarchen, ihre Tochter Maria (13) und den Oligarchen Vladislav Avayev (51) selbst. Die Moskauer Polizei geht aktuell davon aus, dass alle drei Personen durch eine Schusswaffe getötet wurde. Die russischen Behörden vermuten, dass Vladislav Avayev zuerst seine Tochter (13) und seine Frau (47) erschossen hat und die Waffe danach gegen sich selbst richtete. Vladislav Avaye wurde als früher Kreml-Beamte und ehemaliger Vizepräsidenten der Gazprombank reich. Ob die Angaben der Moskauer Polizei über den Verlauf der Tat übereinstimmen, kann nicht zweifelsfrei geklärt werden.