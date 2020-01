Brandstiftung und Mord in Lütersheim: Bewohner wurde brutal erschlagen - Prozess gestartet

Er soll einen Rentner ermordet und danach sein Haus angezündet haben - dafür muss sich seit Montag ein 39-Jähriger vor dem Landgericht Kassel verantworten.

Mord in Volkmarsen-Lütersheim im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Nordhessen .

. Mitte November wurde ein Toter in einem Brandhaus gefunden - er war ermordet worden.

in einem Brandhaus gefunden - er war ermordet worden. Jetzt ist der Prozess am Landgericht Kassel gestartet.

Mord und Brandstiftung wirft die Staatsanwaltschaft einem 39-jährigen Mann vor, der in der Nacht zum 20. November 2018 in Volkmarsen-Lütersheim einen 79-Jährigen erschlagen und dann dessen Haus angezündet haben soll.

Am Montag (27.01.2020) hat vor der 10. Strafkammer des Kasseler Landgerichts die Verhandlung gegen den in Vacha (Thüringen) geborenen Mann begonnen.

Mord in Lütersheim: Angeklagter hält sich am Landgericht Kassel bedeckt

Der Angeklagte im Mord von Lütersheim ist ein großer schlanker Mann mit kurzen braunen Haaren, der mit zögernden Schritten den Gerichtssaal am Landgericht kassel betritt, sich auf die Anklagebank setzt und sofort die Augen hinter der rechten Hand verbirgt, die den gesenkten Kopf stützt. Wenn Richter Robert Winter ihn anspricht, schüttelt er nur den Kopf und verweist auf seinen Verteidiger.

Mord in Lütersheim: Staatsanwältin schildert brutales Geschehen

Staatsanwältin Julia Beinroth schildert in ihrer Anklage ein äußerst brutales Geschehen. Danach war der Angeklagte am Nachmittag des 19. November 2018 zum Haus des 79-Jährigen in Lütersheim gefahren und hatte auf einem nahen Feldweg mehrere Stunden gewartet. Er sei damals in finanziellen Schwierigkeiten gewesen und habe Geld und Wertgegenstände aus dem Haus stehlen wollen.

Mord von Lütersheim: Angeklagter geriet mit Bewohner in Streit und schlägt zu

Vermutlich gegen 20 Uhr, so die Anklägerin, sei er in das Haus in Lütersheim eingedrungen und noch im Flur mit dem Bewohner in einen handfesten Streit geraten. Dabei habe der Angeklagte den anderen mit der Faust zu Boden geschlagen. Beim Sturz schlug er mit dem Kopf auf einen Feuerlöscher und blieb benommen auf dem Rücken liegen.

Mord von Lütersheim: Bewohner stirbt an einem Schädelbruch

Der Angeklagte soll sein Opfer kurz gewürgt und dann mit einer Schreckschusspistole mehrfach auf dessen Kopf eingeschlagen haben. Der 79-jährige Mann aus Lütersheim konnte sich nur noch schwach wehren, erlitt einen mehrfachen Schädelbruch und verstarb, wie wlz-online.de* berichtet.

Lütersheim: Anklage wirft dem 39-Jährigen Mord aus Habgier vor

Anklägerin Beinroth beschuldigte den Angeklagten, den Tod des alten Mannes bewusst herbeigeführt und sich daher des Mordes aus Habgier und zur Vertuschung einer Straftat schuldig gemacht zu haben. Anschließend soll der Angeklagte Kredit- und Geldkarten des Toten an sich genommen haben, Handy, Computer und sechs Buschtrommeln wurden mit einer Schubkarre zum Auto gebracht. Mit den Geldkarten wurden später in Kassel und Fulda Einkäufe im Wert von über 3000 Euro getätigt.

Brandstiftung nach dem Mord in Lütersheim: Der Angeklagte soll nach der Tat das Feuer gelegt haben

Aus einem mitgebrachten Benzinkanister soll der Angeklagte dann an mehreren Stellen des Hauses und am Auto des Toten in der Garage Benzin verschüttet und an mindestens fünf Stellen angezündet haben.

Von Thomas Stier

