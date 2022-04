Mord an 23-Jähriger in NRW: 35 Jahre später wird dem Täter seine DNA zum Verhängnis

Von: Yasina Hipp

Dank moderner DNA-Analysemethoden konnte der Mörder von Claudia Otto nach 35 Jahren offenbar gefasst werden. © picture alliance/dpa/Marcus Brandt

1987 wurde die damals 23-jährige Claudia Otto ermordet. Neue DNA-Analysemethoden brachten nun die Identität des Täters ans Licht - und der ist kein Unbekannter.

Bonn/Lohmar - Vor knapp 35 Jahren muss sich in dem Landhotel „Naafshäuschen“ in Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis), etwa 15 Kilometer nord-östlich von Bonn, eine Horror-Szene abgespielt haben. Am 7. Mai 1987 wurde in der Wohnung über dem Wirtshaus die Leiche der damals 23-jährigen Claudia Otto gefunden. Die junge Frau war erwürgt worden. Lange Zeit blieb der Mord ein Cold Case bis 2017 erstmals wieder Schwung in die Ermittlungen in NRW kam. Jetzt, rund fünf Jahre später, scheint der Täter von damals gefunden zu sein.

Mord an 23-Jähriger als Cold Case: Ermittlungsergebnisse von 2017

Vor fünf Jahren geriet der nun Beschuldigte schon einmal in das Visier der Ermittelnden. Im Dezember 2017 war er festgenommen worden, da eine DNA-Analysemethode seinen genetischen Fingerabdruck zum Vorschein brachte. Damals reichte allerdings die Beweislast gegen ihn nicht aus. Zudem sei damals eine weitere, scheinbar tatrelevante Spur eines Unbekannten entdeckt worden, so ein Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft. Aufgrund dieser Umstände musste die Polizei den heute 66-Jährigen wieder auf freien Fuß lassen.

Dieser mysteriöse Unbekannte konnte in der Zwischenzeit aber identifiziert werden: Die Spur gehört zu einem ehemaligen Mitarbeiter des Landeskriminalamts, der damals an der Spurenauswertung beteiligt war. Nun also sind sich die Ermittelnden sicher: Der 2017 schon verdächtige Mann scheint der Mörder von Claudia Otto zu sein.

Mord an Claudia Otto: Mutmaßlicher Täter schon mit lebenslanger Haftstrafe

Die Polizei und Staatsanwaltschaft Bonn bestätigten die Festnahme des Mannes in Detmold und die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt. Dieser habe das Gefängnis erst im Jahr 2020 verlassen, nach dem Absitzen einer 32-jährigen Haftstrafe, wie unter anderem dpa berichtet. 1989 wurde der heute 66-Jährige offenbar wegen zweifachen Mordes und besonderer Schwere der Schuld zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nur ein Jahr nach dem mutmaßlichen Mord an der 23-jährigen Claudia Otto, war der augenscheinlich mas­kiert und be­waff­net in ein fremdes Haus eingestiegen. Dabei tötete er die Großmutter der Familie und entführte den 15 Monate alten Sohn, um Geld zu erpressen. Auch das Kleinkind tötete er damals.

