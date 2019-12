Tatort Bäckerei: Mitarbeiterin sticht auf junge Kollegin (19) ein

Mordversuch: Bäckerei-Mitarbeiterin sticht in Iserlohn auf Kollegin ein (Symbolbild)

Opfer schwer verletzt

Mordversuch in einer Bäckerei in Iserlohn-Letmathe: Eine 47-jährige Mitarbeiterin stach mit einem Messer auf ein junge Kollegin aus Altena ein. Jetzt sitzt die Angreiferin in U-Haft.