Neues Rätsel um Andreas Temme: Verfassungsschützer hatte beruflich mit Lübcke-Mörder Ernst zu tun

Rätsel um Ex-Verfassungsschützer Andreas Temme. Er, dessen Rolle beim NSU-Mord an Halit Yozgat unklar ist, hatte beruflich mit dem Lübcke-Mörder Stephan Ernst zu tun.

Eine brisante Neuigkeit sorgte am Donnerstag im Innenausschuss des hessischen Landtags für Aufsehen: Andreas Temme, einst Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes, war demnach mit Stephan Ernst, dem mutmaßlichen Mörder von Regierungspräsident Walter Lübcke, „dienstlich befasst“. Dies berichtete Innenminister Peter Beuth (CDU) auf Anfrage der SPD.

Für den SPD-Landtagsabgeordneten Günter Rudolph ist damit „die Bombe geplatzt“. Es stelle sich „immer mehr die Frage, warum der Verfassungsschutz Stephan Ernst nicht mehr auf dem Schirm hatte“. In welchem Zeitraum Temme mit Ernst befasst war, ließ Beuth offen.

Andreas Temme steht schon länger in der Kritik

"Er hat mehr Fragen offen gelassen als beantwortet", sagte Rudolph gegenüber der HNA* über den Christdemokraten, der bei der Opposition schon länger in der Kritik steht, weil er Informationen nur scheibchenweise an die Öffentlichkeit gebe. In der Sitzung des Innenausschuss am Donnerstag ging es um den Vorwurf des Geheimnisverrats. Laut SPD haben Beuth und der Grünen-Abgeordnete Jürgen Frömmrich aus geheimen Berichten zitiert. Rudolph kündigte an, einen weiteren Untersuchungsausschuss zu beantragen.

Andreas Temme war am 6. April 2006 in dem Internet-Café, in dem Halit Yozgat vom NSU ermordet wurde. Heute arbeitet der 52-Jährige im Kasseler Regierungspräsidium, wo er in der Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz tätig ist.

Von Matthias Lohr

