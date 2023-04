Mallorca erlebt an Ostern enormen Touristen-Andrang: Urlauber sorgen für Chaos auf spanischer Insel

Von: Martina Lippl

Mallorca: Urlauber stürmen Instagram-Hotspot. Parkchaos an der Bucht von Caló des Moro bei Santanyí (Archivfoto) sorgt für Ärger. © Bartomeu Amengual/imago

Auf Mallorca sind die ruhigen Zeiten vorbei. Die Insel ist bei Touristen noch beliebter als vor Corona. Das sorgt für Chaos, insbesondere in einer Bucht.

München/Palma de Mallorca – Die Balearen-Insel Mallorca (Spanien) bereitet sich auf einen Rekord-Sommer 2023 vor. Was das bedeutet, war schon über Ostern zu spüren. Betten wurden teils schon über die Osterfeiertage knapp. Das Tourismusgeschäft auf einer der beliebtesten Urlaubsinseln der Deutschen brummt bereits. Eine kleine Bucht im Süden der Insel wurde beispielsweise von Urlaubern regelrecht überrannt. Anwohner sind jetzt schon genervt. Dabei hat die Sommersaison gerade erst begonnen.

Mallorca-Urlauber stürmen kleine Bucht – Caló des Moro völlig überlaufen

Von dem Mallorca-Ansturm an Ostern war besonders die Bucht Caló des Moro bei Santanyí betroffen. Kristallklares, türkisfarbenes Wasser, feiner Sand und felsige Klippen – der Ort zählt zu den schönsten Fotospots auf Mallorca. Schon der Blick auf die Bucht ist atemberaubend, schwärmen Kenner in den sozialen Netzwerken.

Die Bucht Caló des Moro ist inzwischen ein ausgewiesener Instagram-Hotspot. Im Sommer ist der winzige Strand völlig überlaufen. Dabei müssen Kind und Kegel über einen steilen Pfad hinunterklettern. Jetzt platzt die Bucht offenbar schon in der Nebensaison aus allen Nähten.

Mallorca: Urlauber verursachen Parkchaos

Über ein Parkchaos berichtete der Regionalsender IB3. Touristen mit ihren Mietautos hätten auf dem Weg zum Meer rund um die Bucht Parkverbote und Anwohnerstraßen einfach ignoriert. Eigentlich dürften nur Anwohner mit entsprechenden Fahrzeugen auf den Straßen in der Umgebung fahren und parken. Doch kaum einer hält sich offenbar daran. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Dieses Jahr bringt die Situation die Anwohner besonders früh an ihre nervlichen Grenzen.

Zudem ist ein Parkplatz an der Ortseinfahrt von Cala Llombards zur Hälfte gesperrt, berichtete die Mallorca Zeitung. Statt 300 Autos würden zurzeit nur 150 parken können. Die Gemeinde und der Inselrat würden noch um eine Genehmigung streiten. Das Rathaus der Gemeinde Santanyí plane, Parkzonen in Cala Llombard wie in Palma de Mallorca einzuführen. In diesen blauen Parkbuchten kann jeder gegen eine Gebühr sein Auto abstellen. An Sonn- und Feiertagen fallen die Beschränkungen jedoch ganz weg.

Mallorca: Der Platz in der Bucht Calo des Moro ist knapp. Schnell liegen die Menschen Handtuch an Handtuch (Archivfoto). © bildgigant/imago

Mallorca: Experten erwarten Besucher-Rekord in der Sommersaison 2023

Dabei sei Ostern nach Ansicht von Tourismusexperten lediglich ein kleiner Vorgeschmack auf das, was ab Mai auf Mallorca passieren werde, berichtete das Mallorca Magazin. Das Parkchaos an der kleinen Bucht ist nur ein Problem, was die Insel zu bewältigen hat. Immerhin gibt es in diesem Sommer entlang der Küste 15 rauchfreie Strände auf Mallorca. Die Bucht von Caló des Moro gehört auch dazu. (ml)