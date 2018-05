Kleinflugzeug stürzt kurz nach Start ab – Pilot stirbt im brennenden Wrack

Beim Absturz eines Kleinflugszeuges in Mosbach in Baden-Württemberg ist der Pilot der Maschine ums Leben gekommen.

Mosbach - Das Flugzeug sei kurz nach dem Start am Sonntagmittag in Brand geraten und abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher in Heilbronn der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann sei in dem Wrack verbrannt. Die Unfallursache war noch unklar, auch zur Identität des Piloten konnte die Polizei noch nichts sagen.

echo24.de in Baden-Württemberg schreibt, der Tower habe gemeldet, dass das Flugzeug kurz nach dem Start Probleme bekam.

dpa