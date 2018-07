Schlägerei in bekanntem MTZ-Eiscafé eskaliert! Angestellte drehen durch und greifen zu Waffen

Ratespiele gefallen mir gar nicht, wenn es um Straftaten geht. Da kein Up-date erfolgte, habe ich mal selbst unter Ausnutzung aller

Quellen recherchiert ;-)

Die erste Meldung stammt von der Polizeidirektion Main-Taunus-Kreis. Auffällig ist, dass diese Meldung nicht von den großen Frankfurter Tageszeitungen (FAZ, FR, FNP) gebracht wird, sondern nur vom Höchster Kreisblatt und dann wieder am Alpenrand. Das Höchster Kreisblatt kann so ein Vorkommnis nicht unter den Teppich kehren, aber warum schweigen die anderen? Ist eine Schlägerei mit 5 Personen in Frankfurt Alltag und keinen Bericht wert oder könnte die Bevölkerung verunsichert werden?

Der Anlass des Streits wurde von der Polizei nicht vollständig wiedergegeben. Die Angestellten des Eiscafés wohnen in Offenbach,

genauer und schlimmer in Offenbach-Bieber und sind Anhänger von Kickers Offenbach (z.Zt. 4. Liga). Die vier Gäste kamen aus Frankfurt-Riederwald und sind dementsprechend Anhänger der Frankfurter Eintracht. Einer von ihnen wollte nichts und stellte auf den leeren Platz einen Wimpel „Eintracht Frankfurt, Pokalsieger 2018“. Da der Betreffende den Wimpel auf Aufforderung nicht entfernen wollte, kam es zur Auseinandersetzung.

Die Heftigkeit der Auseinandersetzung rührt von der Herkunft der Beteiligten: Riederwälder, urdeutsch und bei der BTW 2017 30% SPD und 19% Die Linke, AfD 13%. Eine Bieberer deutscher Staatsbürger mit sizilianischem Urgroßvater, aber das Blut kommt auch nach 4 Generationen noch zum Kochen; immerhin wurde nur geschlägert und nicht mehr gemessert.

Warum recherchiert die Presse nicht genauso gründlich :-)))