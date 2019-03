Zeugen beobachten traurige Szene: Mutter stößt Kinderwagen um - darin liegt ihr kleiner Sohn

Eine Patientin mit diesem Promillewert gehört in medizinischer Obhut! Nicht in polizeiliche!!!

Man ist sprach- und hilflos in diesem ach so lebenswerten Land.

Was wird wohl passieren ? Frau wird ausnüchtern und das Kind wird ihr auch weiterhin ausgeliefert bleiben. Natürlich wird sich das Jugendamt um das Kindeswohl kümmern. Aber wieviel Minuten pro Monat stehen den Beamten zur Verfügung?

Aber wehe man gibt seinem Kind kein gesundes Pausenbrot mit, dann muss man schon Angst haben dass die Schule eine Anzeige macht und man ist sein Kind los.

Ich würde gerne lesen dass das Kind in einer staatlichen Betreuungseinrichtung gelandet ist und hoffentlich in einer Pflegefamilie (aber bitte kein alleinstehender männlicher Sozialhilfeempfänger der auf einem Campingplatz haust) aufgenommen wird, der nicht die Euro-Zeichen (so ein Pflegekind kann schon eine Einkommensquelle darstellen) in den Augen stehen.

Aber leider gehe ich davon aus, dass das Kind der Mutter zurück gegeben wird und das Jugendamt nach Ansage alle 4 Wochen einmal vorbei kommt und die Mutter da natürlich nüchtern ist. Die Chancen dass dieses Kind gleichberechtigt aufwachsen darf stehen bei 0 !