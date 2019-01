Zimmer in Mietshaus fängt Feuer - nur ein Blinder ist noch in der Wohnung

In München hat die Feuerwehr einen blinden Mann aus seiner brennenden Wohnung gerettet. Eine Passantin war auf den Notfall aufmerksam geworden.

München - Am frühen Montagnachmittag kam es in der Maxvorstadt zu einem Zimmerbrand, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine Passantin meldete gegen 14.00 Uhr der Integrierten Leitstelle eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus.

Als Erstes war ein Notarztwagen der Feuerwehr vor Ort. Die Beamten fanden eine Person in einer Wohnung im ersten Obergeschoss vor, wie die Feuerwehr München berichtet. Die Besatzung rettete den blinden Bewohner auf den Balkon und wartete auf weitere Feuerwehrkräfte, da das Treppenhaus bereits verraucht war.

München: Feuerwehr befreit blinden Mann

Die kurz darauf eintreffenden Kollegen starteten sofort einen Löschangriff und löschten den Brand mit einem C-Rohr. Die Wohnung und das Treppenhaus wurden mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Anschließend konnte der Mann über das rauchfreie Treppenhaus ins Freie geführt werden.

Er kam mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Münchner Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei zirka 20.000 Euro.

mm/tz

Viele Münchner hatten ihn gern: Verzweifelte Suche nach U-Bahn-Kater Puma

Er war bekannt und viele Münchner hatten ihn gern. Seit einiger Zeit ist der Kater mit dem Namen „Puma“, der immer an der U-Bahn-Station Großhadern saß, jedoch verschwunden. Seine Besitzer sind verzweifelt, wie tz.de* berichtet.

„Auftreten dieses Marktes schmerzt“: Aldi-Kunde rechnet öffentlich mit Filiale ab

Auf Facebook rechnet ein Kunde mit einer Filiale von Aldi ab. Er hat sich genau angesehen, was bei dem Laden in seiner Nachbarschaft alles falsch läuft.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.