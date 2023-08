In T-Shirt und Jeans mitten ins Gipfelgewitter: Münchner gerät in Tirol in Lebensgefahr

Von: Johannes Welte

Ein Münchner musste von Bergrettern ins Tal gebracht werden. © ZOOM.TIROL

Bei einer Bergtour in Tirol wird ein 61-jähriger Mann aus München von einem Gewitter überrascht. Erst Stunden später erreicht der Notruf die Einsatzkräfte.

Ellmau – Zu spät dran, in Jeans und T-Shirt unterwegs: So ziemlich alles hat ein Münchner Bergwanderer (61) am Samstag bei einer Bergtour auf den Wilden Kaiser (Tirol) falsch gemacht. Die Folge: ein dramatischer Rettungseinsatz

Der Mann brach erst um 11 Uhr an der Wochenbrunner Alm bei Ellmau auf – bekleidet nur mit Jeans und T-Shirt: Er wollte auf die Ellmauer Halt (2344 Meter), der höchste Gipfel des Wilden Kaisers. Die schwere Tour dauert gewöhnlich 7,5 Stunden, es sind 1250 Meter Höhenunterschied.

Münchner wird in Tirol von Gewitter überrascht – Notruf landete in Kroatien

Erst um 17 Uhr stand der Spätaufsteher auf dem Gipfel. Beim Abstieg wurde der Münchner dann von einem Gewitter überrascht, er verlor die Orientierung. Statt die Tiroler Bergrettung aber über die Telefonnummer 140 zu alarmieren, rief er Verwandte an, die wiederum den Bruder des Wanderers kontaktierten, der gerade in Kroatien Urlaub macht.

Der rief dann die kroatischen Leitstelle an, die den Anruf nach Niederösterreich weiter leitete. Erst gegen 22.30 Uhr erreichte der Alarm die Bergrettung vor Ort, die den Wanderer am Handy erreichte. Der 61-Jährige war völlig durchnässt und schon stark unterkühlt, konnte kaum noch telefonieren und wusste nicht genau, wo er sich befand. Die Bergrettung Scheffau/Söll rückte sofort aus.

Österreichischer Bergretter: „Mann hätte die Nacht ziemlich sicher nicht überlebt“

Gegen 1 Uhr erreichten ihn die Retter endlich 600 Meter unterhalb des Gipfels. Sie schleppten ihn in der Trage zur Gruttenhütte, von wo ihn ein Krankenwagen stark unterkühlt in das Kufsteiner Krankenhaus brachte. Der Einsatz war erst am Sonntag um 4 Uhr früh beendet. Die Lage war übrigens lebensgefährlich für den Wanderer: Hannes Höflinger von der Bergrettung Scheffau/Söllandl sagt zum ORF: „Ohne den Einsatz hätte der Mann die Nacht ziemlich sicher nicht überlebt.“

