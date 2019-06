Dieb beklaut 72-Jährige – und startet riskantes Fluchtmanöver

Ein Dieb beklaute in Münster eine ältere Dame. Danach setzte er zur Flucht an – dabei wurde der Täter beinahe von einem Auto erfasst.

Münster – Eine Seniorin war am Dienstag (11. Juni) im Gartencenter am Kappenberger Damm unterwegs. Als sie zum Parkplatz zurückkehrte, stellte sie den Einkaufswagen ab, um ihr Auto zu öffnen. Den Wagenschlüssel nahm sie aus ihrem Rucksack heraus, den sie geöffnet ließ, wie msl24.de* berichtet.

Ein Dieb nutzte die Gelegenheit, griff in den Rucksack und klaute der 72-Jährigen das Portemonnaie. In der Geldbörse befand sich ein mittlerer zweistelliger Betrag. Danach lief er in Richtung einer Volksbank in Münster, wo der Täter auf ein schwarzes Hollandrad sprang.

Münster: Autofahrerin kollidiert beinahe mit Dieb

Der Unbekannte flüchtete mit seinem Zweirad in Richtung Düesbergweg. Dabei wurde er beinahe von einem Auto angefahren – setzte seine Flucht aber sofort fort. Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann: Hinweise von Zeugen und insbesondere der unbekannten Fahrerin, die ihn beinahe erfasst hatte, werden unter der Nummer 0251/27 50 erbeten. Der Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben:

knapp 30 Jahre alt

1,80 Meter groß und schlank

trug schwarze Kleidung und ein schwarzes Baseballcap

"Südländer mit dunkler Hautfarbe"

