Dieb will Frau beklauen – sie reagiert drastisch

Damit hatte er wohl nicht gerechnet: Als ein Dieb in ihre Tasche greifen wollte, reagierte eine Frau ungehalten. Nun fahndet die Polizei nach ihm.

Versuchter Diebstahl in Münster

Frau reagiert überraschend

Polizei sucht Täter

Münster – Ein Dieb machte sich am Samstagabend an der Handtasche einer Frau zu schaffen. Sie war zu Fuß in der Windthorststraße unterwegs, als sie um 22.10 Uhr bemerkte, dass der Unbekannte sich ihr näherte, wie msl24.de* berichtet.

Als er in ihre Tasche griff, reagierte die Frau aus Münster überraschend: Sie schrie den Dieb so laut an, dass dieser von seinem Vorhaben abließ und die Flucht ergriff.

Münster: Polizei fahndet nach Dieb

Der Mann konnte in Richtung Bahnhof entkommen. Nun sucht die Polizei Münster nach dem Mann. Dazu bitten die Beamten um Hinweise unter 0251/27 50. Der Gesuchte sah folgendermaßen aus:

1,70 bis 1,80 Meter groß

zwischen 25 und 30 Jahre alt

unrasiert

trug schwarze Hose und schwarzen Mantel

Deutsch mit Akzent

nordafrikanisches Erscheinungsbild

Erst wenige Tage zuvor musste die Polizei ausrücken: Ein Zeuge hatte auf der A1 bei Münster eine Straftat beobachtet – die Beamten konnten einen Lkw-Fahrer stoppen. Zudem zogen die Uniformieren kürzlich einen 20-Jährigen aus dem Verkehr – bei der Kontrolle seines Wagens fanden die Ermittler in Münster Beweise für mehrere Straftaten.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.