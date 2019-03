Zwei Männer machen sich an 21 Fahrrädern zu schaffen – kurz darauf klicken Handschellen

Zwei Männer waren gerade dabei, Schlösser an 21 Rädern zu knacken. Die Polizei erwischte das Duo auf frischer Tat. Das hatte Folgen für die Beiden.

Münster – Zwei Fahrraddiebe (44 und 26) fand die Polizei am vergangenen Freitag (15. März) in einem Keller an der Hiltruper Straße vor. Die Beamten erwischten die Männer, als diese gerade dabei waren, 21 Fahrradschlösser zu knacken. Darüber berichtet msl24.de*.

Die gestohlenen Räder hatten sie zuvor den Keller gebunkert. Die Polizei nahm das Duo vor Ort fest. Ein weiterer Täter konnte vor den Beamten fliehen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ ein Richter gegen die beiden Männer Haftbefehl.

Münster: Fahrraddiebe bereits auf Bewährung verurteilt

Wie sich herausstellte, hatten die Diebe noch eine Bewährungsstrafe offen. Sie waren in der Vergangenheit wegen zahlreicher anderer Delikte in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen zu den Diebstählen aus Münster dauern weiter an.

+ Auf der Hiltruper Straße in Münster wurden die Fahrraddiebe angetroffen und festgenommen. © Screenshot Google Maps

