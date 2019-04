Mann stoppt Radfahrer (18) - und schlägt ihn nieder

Mitten in der Nacht: Ein Radfahrer aus Münster wurde auf dem Heimweg von einem Fremden angehalten. Dann wurde es brutal.

Münster – In der Nacht zu Freitag war ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad unterwegs. Um 4.35 Uhr befuhr er die Promenade, einen autofreien Weg rund um die Innenstadt. In Höhe der Einmündung zum Ludgeriplatz sprach ihn plötzlich ein Unbekannter an, wie msl24.de* berichtet.

Münster: 18-Jährigen niedergeschlagen

Der junge Münsteraner hielt mit seinem Fahrrad an. Unvermittelt schlug der Fremde dem 18-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf. Dann flüchtete der Mann. Nun sucht die Polizei nach dem Angreifer. Das Opfer beschreibt ihn als etwa 1,70 Meter groß, mit Bart und südländischem Aussehen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bei den Beamten: 0251/27 50.

