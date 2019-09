Tankstelle überfallen: Angestellter mit mehreren Waffen bedroht

Mit mehreren Hundert Euro flüchteten drei Männer, nachdem sie eine Tankstelle in Münster überfallen hatten. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Überfall auf Tankstelle in Münster

Täter mit Messer und Pistole bewaffnet

Polizei sucht Zeugen

Münster – Am späten Freitagabend (27. September) wurde eine Tankstelle in der Domstadt überfallen. Drei maskierte Männer betraten um 22 Uhr den Verkaufsraum des Ladens an der Grevener Straße, wie msl24.de* berichtet.

Das Trio ging auf den Angestellten zu und bedrohte ihn mit einem Messer und einer Pistole. Die Täter forderten das Bargeld aus der Kasse der Tankstelle im westfälischen Münster. Der Mitarbeiter folgte der Anweisung und so konnten die Männer schließlich mit mehreren Hundert Euro in unbekannte Richtung flüchten.

Polizei in Münster ermittelt nach erneutem Überfall

Die Polizei sucht nach dem Raubüberfall in Münster dringend nach den Tätern und möglichen Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0251/27 50 entgegen genommen. Das Trio wurde von dem Geschädigten wie folgt beschrieben:

Merkmal Erster Täter Zweiter Täter Dritter Täter Größe 1,80 bis 1,85 Meter 1,80 bis 1,85 Meter 1,80 bis 1,85 Meter Statur normal normal normal Kleidung schwarze Jogginghose mit weißen Streifen brauner Kapuzenpulli dunkler Pullover mit weißen Schriftzeichen dunkler Rucksack mit hellen Riemen graue Hose hellgrauer Pullover Sprache hochdeutsch hochdeutsch hochdeutsch

Nur wenige Stunden zuvor hatte es am Freitag einen Überfall auf einen Blumenladen gegeben. Danach war die Polizei in Münster auf der Suche – nach einem Lockenkopf und einem Brillenträger. Immer wieder kommt es in der Domstadt zu solchen Straftaten. Erst kürzlich hatten drei Männer mit der Forderung "Geld, Geld, Geld!" eine Tankstelle betreten — und den Mitarbeiter (18) in Münster mit einem Messer bedroht. Die Polizei fahndet seitdem nach den Tätern.

