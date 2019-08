Über Rot gefahren: 30-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Die Fahrt mit dem Motorrad endete für ihn im Krankenhaus: Ein 30-Jähriger fuhr mit seiner Maschine über Rot – dann nahte ein Auto heran.

Münster – Ein 30-Jähriger wurde bei einem Unfall am Samstag schwer verletzt. Der Mann wollte um 23.35 Uhr mit seinem Motorrad vom Münnichweg auf den Albersloher Weg abbiegen. Dabei beachtete er ersten Erkenntnissen nach nicht, dass die Ampel für ihn auf Rot stand, wie msl24.de* berichtet.

Gleichzeitig war auf dem Albersloher Weg in Münster ein 53-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Gremmendorf unterwegs. Als er den Motorradfahrer vor sich erkannte, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen – es kam zum Zusammenstoß.

Münster: 30-Jähriger nach Unfall im Krankenhaus

Der Motorradfahrer aus Münster wurde von dem Auto erfasst. Dabei landete der 30-Jährige erst auf der Frontscheibe und stürzte dann auf die Straße. Er wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

