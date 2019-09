Überfall auf Blumenladen: Polizei sucht Lockenkopf und Brillenträger

Mit einem dreistelligen Eurobetrag sind zwei Räuber in Münster aus einem Blumenladen geflüchtet: Sie hatten zuvor einen Überfall verübt. Nun sucht die Polizei nach einem Lockenkopf und einem Brillenträger.

Überfall auf Blumenladen in Münster

Räuber fliehen mit Geldscheinen

Polizei sucht Zeugen

Münster – Gegen 13.45 Uhr am Freitagnachmittag (27. September) verübten zwei Männer einen Überfall auf das Blumengeschäft an der Wienburgstraße. Sie betraten den Laden und drohten den Angestellten mit einem Messer. Ihre Forderung war das Bargeld des Ladens, wie msl24.de berichtet.

Dreistelliger Eurobetrag in Münster erbeutet

Als die Mitarbeiter ihnen die Scheine aus der Kasse überreicht hatten – vermutlich ein Betrag im dreistelligen Eurobereich –, flüchteten die Männer sofort. Die Richtung ist allerdings nicht bekannt. Die Polizei in Münster ermittelt nun zu dem Fall und sucht Zeugen. Die Angestellten könnten die Täter wie folgt beschreiben:

Merkmal Erster Täter in Münster Zweiter Täter in Münster Alter 24 bis 30 Jahre 24 bis 30 Jahre Größe 1,75 Meter 1,90 Meter Gesicht kurze, braune Locken kurze, dunkelblonde Haare Kleidung dunkle Klamotten graue Maske vor dem Gesicht grauer Kapuzenpullover Sonstiges akzentfreies Deutsch akzentfreies Deutsch Brillenträger

Einen ähnlichen Fall hatte es erst kürzlich in der Domstadt gegeben: Ein Mann stürmte einen italienischen Imbiss und richtete seine Waffe auf den Pizzabäcker. Doch der rief in Münster nur nach seinem Vater – und rannte dann weg. Als ein Dieb zudem eine Frau bestehlen wollte, musste er mit leeren Händen nach Hause gehen: Sein Opfer in Münster reagierte drastisch.

