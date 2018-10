Betrunkene Autofahrerin verursacht fatale Kettenreaktion - auf der Rückbank sitzen Kinder

Gleich fünf Autos gerammt: Eine Frau aus dem westfälischen Münster baute am Wochenende einen Unfall. Sie saß trotz Alkoholkonsums am Steuer – und hatte Kinder im Wagen.

Münster – Eine 31-Jährige war am Samstag mit ihrem BMW unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde sie durch die Kinder auf ihrer Rückbank kurzzeitig von der Straße abgelenkt. Die Frau schaute nach hinten und lenkte dabei das Auto nach rechts, wie msl24.de* berichtet.

Alkoholisierte Münsteranerin ist abgelenkt: Fünf Autos gerammt

Damit löste sie eine Kettenreaktion aus: Ihr Wagen fuhr gegen einen am Straßenrand geparkten Daimler. Dieser wurde gegen einen Renault geschoben, welcher wiederum gegen einen VW stieß. Die Münsteranerin fuhr noch ein Stück weiter und touchierte einen weiteren VW und einen Seat.

Die Kinder saßen auf dem Rücksitz: Frau hat fast drei Promille

Die Polizisten, die den Unfall kurz danach aufnahmen, rochen gleich die starke Fahne der Frau. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 2,9 Promille an. Den Führerschein musste die 31-Jährige sofort abgeben. Es entstand ein Schaden von mehren Tausend Euro. Bei dem Crash wurde niemand verletzt.

